رئيس «صحة الشيوخ» يطالب بسرعة إمداد مستشفى القنايات بالشرقية بالأجهزة المطلوبة

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر، خلال اجتماعها اليوم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحي عضو لجنة الشيوخ، بخصوص تطوير مستشفى القنايات بمحافظة الشرقية.

وقال الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إنه جرى تطوير مستشفى القنايات بجهود المجتمع المدني، وتحول لقبلة لأبناء مدينة القنايات ومحافظة الشرقية، وبالتالي يجب سرعة إمداده بباقي الأجهزة المطلوبة لاستكمال تطويره، خاصةً أجهزة الأشعة والدوبلر والأشعة المقطعية والعمليات.

المستشفى يستقبل ثلاثة أضعاف ما يستقبله بالماضي

قال هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن مستشفى القنايات يستقبل حاليا ثلاثة أضعاف ما كان يستقبله بالماضي بعد تطويره، ويحتوي على عناية مركزة للأطفال، هو الأحدث بالمحافظة، ونسب إشغاله يصل إلى 100%، ويستقبل حالات من خارج المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أننا مبهورون بما جرى إنجازه من المجتمع المدني لتطوير هذا المستشفى، ولن ندخر جهدا في دراسة كل احتياجاته فورا، ووضعه ضمن خطة الوزارة لتوريد كل ما يلزم من استكمال تجهيزاته.

مستشفى القنايات بالشرقية

وأكد النائب محمد الصالحي، أن مستشفى القنايات بالشرقية، يخدم عددا كبيرا من المواطنين، ونريد من لجنة الصحة الموقرة الدعم اللازم لاستكماله.

كما أشاد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بما تم إنجازه، وطالب أعضاء اللجنة مسئولي الوزارة، بسرعة عمل زيارة ميدانية للمستشفى، وإعداد تقرير وافي عن احتياجاته، وجدول زمني لتوريد تلك الاحتياجات.