عضو بـ«الشيوخ»: الفن مارس دوره كمرآة للمجتمع بتجسيد الأحوال الشخصية

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تتلخص في الأسرة المصرية، ومدى التقدم الذي يحدث في مصر مرتبط بتقدم الأسرة المصرية، مضيفًا أننا لدينا تاريخًا مع قانون الأحوال الشخصية منذ بداية الدولة المصرية المعاصرة منذ ثورة 1919، وهناك قوانين وعملية تشريعية مستمرة كثير منها جاء عبر محاولة للحوار، وهناك فرق ما بين الإفتاء والتشريع، فالافتاء يحاول تفسير الشريعة الإسلامية لتنظيم أمور المجتمع.

تمكين المرأة ليس خدمة للمرأة فقط

وأضاف «سعيد»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يُقدمه كلًا من الإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبد الحميد، ويذاع على شاشة «TeN»، أن التشريع قائم على تكييف جميع المبادئ العامة بما فيها القادمة من الشريعة لساحة الموقف العام لتقدم الدولة والتغيير الذي يحدث فيها، موضحًا في الوقت ذاته أن تمكين المرأة ليس خدمة للمرأة فقط، وإنما خدمة لقوة العمل المصرية، مشيرًا إلى أن الفن مارس دوره كمرآة لما يحدث في المجتمع بتجسيد الأحوال الشخصية، وخاصة في إطار الأسرة المصرية.

مسألة قانون الأحوال الشخصية

وأشار الكاتب والمفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إلى أن فيلم «أريد حلا»، ومؤخرًا مسلسل «فاتن أمل حربي» بطولة الفنانة نيللي كريم، الذي عرض في دراما رمضان 2022، فجر مسألة قانون الأحوال الشخصية وكيف يتم تطبيق القانون في مصر، وهو ما أوصلنا للمطروح للحوار العام وهو ما إذا كنا سنعيش المعاصرة ونبني الحداثة أم لا، وهل نريد دولة مدنية حديثة ومعاصرة وسابقة.