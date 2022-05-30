رئيس «تعليم النواب»: عندنا جامعات في مصر أفضل من أوروبا «دي مش مبالغة»

قال سامي هاشم رئيس لجنة التعليم و البحث العلمي بمجلس النواب، إن الجامعات الحديثة التي تم تأسيسها في مصر مؤخراً تعبر عن إنجاز حقيقي على الأرض، مؤكداً أن بعض الجامعات الحديثة في مصر الآن أفضل من جامعات أوروبا بلا مبالغة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، والمركز القومى للبحوث عن العام المالى 2022/2023، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

موازنة التعليم العالي والجامعات في مجلس النواب

و اضاف رئيس لجنة التعليم و البحث العلمي بمجلس النواب: "عندما قمت بزيارة جامعة الجلالة سألت نفسي: هل نحن في مصر ام في دولة اخرى"، متابعا: "لا أبالغ عندما اقول ان هناك جامعات في مصر الآن أحسن من أوروبا، دي مش مبالغة، فجامعات العاصمة الادارية الجديدة على سبيل المثال تدعو للفخر بالصروح العلمية الكبيرة".

وزارة التعليم العالي

و طالب سامي هاشم بتنفيذ طلبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في الموازنة العامة قائلاً: "لجنة التعليم تدعو الخطة و الموازنة للموافقة على طلبات وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، ونطالب بزيادة 2 مليار و 900 مليون هذا العام، خاصة وأن هناك اعتماد اجهزة حديثة و تطوير المستشفيات لتتماشي مع تطبيق منظومة التامين الصحي الجديدة".

و عقب د فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب " وزير المالية يجتهد لتنفيذ طلبات الوزارات المختلفة في الموازنة موضحا ان المراكز البحثية تحتاج لمزيد من التمويل لتحقيق اهدافها " .