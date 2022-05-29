«نقل النواب» توافق على قرض لتوريد 55 قطارا وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة

ناقشت لجنه النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم مناقشة دراسة قرار رئيس الجمهورية رقم 194 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر، مُمثلة في وزارة التعاون الدولي وحكومة فرنسا المساهم في تمويل توريد 55 قطاراً وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة، بمبلغ 776 مليون و900 ألف يورو، الُموقع بتاريخ 28 مارس 2022.

قرض تمويل الخط الأول لمترو القاهرة

جاء ذلك بحضور ممثلي وزارة النقل والمواصلات، وزارة المالية وممثلي وزارة التخطيط ، وممثل وزارة التعاون الدولي.

وشهد الاجتماع العديد من الأسئلة التي طرحها اعضاء لجنه النقل والمواصلات علي الحكومة، حول كيفية إحتساب فائدة القرض، واسم الشركة الموردة وكيفية اختيارها، والقدرة علي سداد القرض وفائدته، ونسبة المكون المحلي في الوحدات المتحركة بالقطارات، وأعمال الصيانة وقطع الغيار.

وقال إبراهيم نجيب مدير الإدارة المركزية بمترو الانفاق بوزارة النقل، إن هناك دورات تدريبيه تُعقد بصفة مستمرة للعاملين والفنيين والمهندسين بالهيئة العامة لمترو الأنفاق في وزارة النقل، ويتم إجراء صيانة مستمرة للوحدات الثابته والمتحركة، لافتا إلى أن الوحدات الجديدة ستكون مزودة بأحدث تكنولوجيا حديثة وقدرات لتحمل عدد كثيف من الركاب وقوفا وجلوسا.

وأكد «نجيب» أنه لم يتم التأخير في سداد الأقساط نهائيا، ويجري التنسيق بين وزارتي النقل والمالية ، والبنك المركزي وليس هناك تخوفات من سداد القرض وفائدته.

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، إن القروض لها مميزات وعيوب، ومن مميزاتها أنها تحقق مشاريع لا يمكن تحقيقها من خلال الموازنه العامه، وهذا القرض هو قرض حسن، لافتا إلى أن القروض لا تمنح إلا للدول ذات الاقتصاد القوي القادرة على السداد.

وطالب رئيس لجنه النقل والمواصلات، بضرورة العمل على عقب صرف القرض تمويل وتجديد 55 قطارا ومعدات مستودعات الخط الأول من مترو القاهرة حتي يشعر بها المواطن.

تطوير وإنشاء الطرق والقطارات

وطالب «نجيب» بضرورة ارسال رسائل طمانه للمواطن من خلال الوزارات المعنية ومنها المالية، بأهمية القروض واننا قادرين على السداد لان القروض تحل مشاكل كثيرة مثل تطوير وإنشاء الطرق والقطارات، ووجود وسائل نقل سريعه وفوائد كثيرة تعود علي المواطن.

حيث وافقت لجنه النقل والمواصلات علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 194 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارة التعاون الدولي وحكومة الجمهورية الفرنسية المساهم في تمويل توريد 55 قطاراً وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة، بمبلغ 776 مليون و900 ألف يورو، الُموقع بتاريخ 28 مارس الماضي.