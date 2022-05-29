وكيل «صحة النواب» السابق يكشف أعراض جدري القرود: 3 علامات تبدأ بـ«سخونية»

تحدث أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة السابق في مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس حاليًا، عن تطورات الأوضاع بشأن «جدري القرود» حول العالم، قائلاً إنه يشغل بال قطاع كبير من المواطنين حول العالم، خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد رصد منظمة الصحة العالمة نحو 132 حالة على مستوى العالم.

جدري القرود

وأكد في بث مباشر له عبر الصفحة الرسيمة بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، أن جدرى القرود يمثل فصيلة فيروسات، حيث أن جدري القرود من الأساس ليس بجديد حيث سبق وانتشر من قبل ولا يزال يستوطن فى بعض الدول وخاصة غرب افريقيا مثل دول الكونغو ونيجريا وبنين وينتقل من خلال الحيوانات والقوارض، وثبت مؤخرا بأنه ينتقل من الإنسان للإنسان بعد الإصابة.

أعراض جدري القرود

وأكد النائب أيمن أبو العلا، والذى يعمل طبيبا وشغل منصب وكيل لجنة الصحة ببرلمان 2015، على أن فترة الحضانة لجدرى القرود أى أعراضه تظهر من 6 أيام حتى 21، ويبدأ بحمى ويصاحبها حبوب فى الوجه ومن ثم اليدين والرجلين، عكس الحالات الأخرى التى يظهر فيها الحبوب فى الصدر، مشيرا إلى الأعراض تظهر على 3 مراحل: "سخونية ثم طفح جلدى ثم تقرحات هي تسلسل أعراض جدرى القرود".

مصر خالية من جدري القرود

ولفت إلى أن جدرى القرد ليس مرضا مخيفا أو خطيرا، وتختفى أعراضه مع مرور الوقت، إلا أن خطره الوحيد أنه معدي ويستطيع الطبيب تشخيصه من خلال المعمل خاصة أنه يصاحبه تضخم بالغدد الليمفاوية، مشيرًا إلى أن حالات الوفاه منه نادرة وتأثيراته تكون سلبية على الأطفال والحوامل وأصحاب المناعة الضعيفة.

وناشد النائب الأطقم الطبيبة بالحذر خلال الفترة المقبلة أثناء تعاملاتهم وخاصة تخصصات الجلدية مشيرًا إلى أنه تم إكتشاف 132 على مستوى العالم، ولا يوجد أى حالات بمصر ولكن لابد من الحذر.