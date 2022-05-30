دعاء دخول شهر ذي القعدة.. اعرف ماذا كان النبي يردد عند رؤية الهلال

دعاء دخول شهر ذي القعدة، من الموضوعات التي يكثر البحث عنها اليوم، لاسيما وأن دار الإفتاء ستعلن نتيجة استطلاع الشهر الهجري الجديد مساء اليوم.

ويستعرض التقرير التالي الدعاء المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم والذي ألقاه الدكتور شوقي علام بصوته على صفحة دار الإفتاء.

دعاء دخول شهر ذي القعدة

وبخصوص دعاء دخول شهر ذي القعدة، نشرت دار الإفتاء دعاء بصوت الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عبر الصفحة الرسمية للدار بموقع فيس بوك، وقال في تسجيل صوتي: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام والإسلام ربي وربك الله».

ضوابط رؤية الهلال

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء هلال شهر ذي القعدة لعام 1443 هجرية، مساء اليوم الإثنين 29 من شهر شوال الموافق 30 مايو، من خلال لجانها الشرعية على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن يتم إعلان النتيجة على الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعد صلاة المغرب، وأكدت دار الإفتاء في وقت سابق أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، وأن ذلك يتم يوم التاسع والعشرين من كل شهر عربي.

وذكر مفتي الجمهورية عبر موقع الدار الرسمي بخصوص ضوابط رؤية الهلال أنه يجب على كُلِّ أهل بلدٍ متابعةُ إمامهم في رؤية الهلال من عدمه، فإن الرؤية قد تختلف من بلد لآخر، بشرط إمكان الرؤية وفقًا للحسابات الفلكية، مع مراعاة أن الشهر القمري لا يزيد عن ثلاثين يومًا ولا ينقص عن تسعة وعشرين، وأن رؤية المشرقي حجةٌ على المغربي إذا اتحد خط العرض، وأن الحج هو حيث يحج الناس، لأنه واحدٌ لا اختلاف فيه.