وكيلا «الشيوخ»: نستهدف رعاية متكاملة لأبنائنا من «قادرون باختلاف»

اتفق كلا من المستشار بهاء أبو شقة وفيبي فوزى وكيلا مجلس الشيوخ على أهمية التعديلات المقدمة على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد وأكثر من 10 أعضاء بمجلس النواب بتعديل القانون رقم 200 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة .

فوزي: الاسم الجديد يحمل دلالات نفسية لتحفيز القدرات

أكدت النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ أن مقترح تعديل مسمى الصندوق إلى «قادرون باختلاف» قد أصاب الهدف لأن المسميات تستدعي المعاني والاسم الجديد يحمل دلالات نفسية واجتماعية بالغة الدقة من تحفيز للقدرات ومساندة للامكانات المتاحة لدى ذوي الهمم والتي لا تقل بأي حال عما هو متوافر لدى جميع فئات المجتمع.

وأشارت «فوزي» إلى أن التعديلات أستهدفت توسيع مساحات و أشكال الرعاية المقدمة لذوي الهمم من أبنائنا، «قادرون باختلاف»، ياتي في صميم ما دعت إليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان و رؤية مصر 2030 وقبلهما المسعى المتواصل للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية، لإعادة بناء الانسان المصري في كل تجلياته ، امرأة كان او شاباً او من ذوي الهمم او كبار السن او غيرهم .

وشددت وكيل مجلس الشيوخ على نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية مع تشكيل مجلس أمناء يختص برسم سياساته، وأكدت أن التعديل يسهم بامتياز في تحقيق الاهداف التي أنشيء الصندوق من أجلها، ويمنحه مزيداً من الفاعلية والقدرة على الإنجاز، فضلا عن امكانية انشاء فروع له بمختلف المحافظات.

«أبو شقة»: تعديل القانون تفعيل لنصوص الدستور

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ياتي تفعيلا لنصوص الدستور. وقال «أبو شقة»: كل ما فيه تفعيل لنص دستوري اى مجلس نيابى يسعى لتوثيق وتفعيل هذا النص الدستورى.

كان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وافق من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الأجتماعى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.