عبدالغفار: زيادة مخصصات الإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي 83%

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ مخصصات الإنفاق على قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي، شهدت زيادة ضخمة خلال الـ3 أعوام الأخيرة بلغت نسبتها 82%.

موازنة التعليم العالي

وأكد وزير التعليم العالي، أنّ مخصصات الإنفاق بلغت نحو 47 مليار جنيه بموازنة العام المالي 19/2020، فيما بلغت نحو 85 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي الجديد 22/2023.

مخصصات الإنفاق

وتابع عبدالغفار، أنّ مخصصات الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين، يستحوذ على نحو 40.5% من مخصصات الإنفاق، والباب الثاني «شراء السلع والخدمات» على 14%، ويمثل الباب السادس «شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات» نسبة 41% من مخصصات الإنفاق.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعات «القاهرة – عين شمس – حلوان»، والمركز القومي للبحوث عن العام المالي 2022/2023، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.