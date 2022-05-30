عبدالغفار: زيادة مخصصات الإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي 83%
كتب:
محمد يوسف
01:19 م | الإثنين 30 مايو 2022
الدكتور خالد عبدالغفار - وزير التعليم العالي والبحث العلمي
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ مخصصات الإنفاق على قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي، شهدت زيادة ضخمة خلال الـ3 أعوام الأخيرة بلغت نسبتها 82%.
موازنة التعليم العالي
وأكد وزير التعليم العالي، أنّ مخصصات الإنفاق بلغت نحو 47 مليار جنيه بموازنة العام المالي 19/2020، فيما بلغت نحو 85 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي الجديد 22/2023.
مخصصات الإنفاق
وتابع عبدالغفار، أنّ مخصصات الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين، يستحوذ على نحو 40.5% من مخصصات الإنفاق، والباب الثاني «شراء السلع والخدمات» على 14%، ويمثل الباب السادس «شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات» نسبة 41% من مخصصات الإنفاق.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعات «القاهرة – عين شمس – حلوان»، والمركز القومي للبحوث عن العام المالي 2022/2023، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.