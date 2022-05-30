القوات المسلحة توقع بروتوكولات تعاون مع جهات بحثية بـ«التعليم العالي» (صور)

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية بين القوات المسلحة والجهات البحثية المختلفة، وقعت إدارة البحوث الفنية والتطوير بالقوات المسلحة بروتوكولات تعاون لدراسة التوسع في تنفيذ البحوث الفنية مع المركز القومي للبحوث ومعهد بحوث البترول ومركز بحوث وتطوير الفلزات والمعهد القومي للقياس والمعايرة التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بدأت المراسم بكلمة اللواء بحري جمال أحمد النشار مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير، نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكّداً أنَّ توقيع البروتوكولات يأتي في إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة وبما يحقق التعاون المشترك في كل المجالات العلمية والبحثية والفنية والتطبيقية مع الجهات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لامتلاك العلم والمعرفة ومواكبة تكنولوجيات التسليح والتصنيع المختلفة.

من جهته، أعرب الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي سعادته البالغة بما تقوم به القوات المسلحة في النهوض بمنظومة العمل البحثي، متطلعًا أنَّ تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون وتوحيد الرؤى في كل المجالات البحثية.