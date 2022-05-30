عاجل.. وفاة معلم بسكتة قلبية داخل لجنة امتحان طلبة الدبلومات الفنية

نعى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، المعلم عصام راضي مركز أطفيح بالجيزة، الذي توفى اليوم، أثناء المراقبة بإحدى لجان الدبلومات الفنية بمدرسة الصف الثانوية بنات، نتيجة سكتة قلبية مفاجئة، متوجها بخالص العزاء لذويه ، وداعيا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وكلف خلف الزناتى، في بيان أصدره منذ قليل، بسرعة تحرك مسئولي النقابة الفرعية بجنوب الجيزة، برئاسة حسن إسماعيل بمرافقة أسرة الفقيدة خلال هذه الأوقات الصعبة ومساندتهم وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، وسرعة صرف مستحقاتهم المالية لدى النقابة.

غرفة عمليات نقابة المعلمين

وقد تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، تقريراً من النقابة الفرعية بجنوب الجيزة، يفيد بوفاة معلم عصام راضي بمدرسة الصف الثانوية الصناعية بنات، أثناء المراقبة على امتحانات الدبلومات الفنية ، أثر أزمة قلبه، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لتقديم الإسعافات العاجلة له، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله للمستشفى. كما نظمت نقابة المعلمين بالتعاون مع اتحاد النقابات المهنية حفل تخريج دفعة جديدة من برنامج تأهيل القيادات الشبابية وقيادات الجهاز الإداري للدولة تحت شعار " قائد.. وطني.. متميز "، في إطار خطة الدولة للاهتمام بتنمية الكوادر الشبابية.

وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد النقابات المهنية، أن هذا البرنامج يستهدف بناء وإعداد قيادات وطنية شابة لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة في مختلف المجالات وفق رؤية مستقبلية طموحة في ظل الجمهورية الجديدة. وأوضح الدكتور مجدي علام مستشار مرفق البيئة العالمي، أن هذا البرنامج يتوافق مع رؤية الجمهورية الجديدة والعمل على تدعيم أركانها من خلال التنمية المتكاملة والتي تشمل المحاور الاقتصادية والاجتماعية السياسية.