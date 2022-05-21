نقابة المعلمين: خروج 7000 مدرس على المعاش شهريا هذا العام

علق محمد عبدالله أمين عام نقابة المعلمين على ظاهرة خروج عدد ضخم من المدرسين على المعاش، مشيرًا إلى أنه منذ 1 يوليو 2014 وحتى 31 ديسمبر 2021 خرج 363510 معلمين على المعاش، لافتًا إلى أن هذا العام سيشهد كارثة، إذ سيخرج قرابة 7 آلاف معلم على المعاش شهريًا.

وأوضح «عبدالله» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «CBC» أن نقابة المعلمين تعاني بسبب توفير المعاشات للمعلمين، وأن موارد النقابة قليلة ولا تستطيع توفير معاشات المعلمين.

المدرس يدفع 4.5 جنيه اشتراك للنقابة

وأشاد أمين عام نقابة المعلمين بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين مدرسين، والتي ستساعد في سد جزء كبير من العجز، مشيرًا إلى أن هناك أعدادًا كبيرة ستخرج على المعاش خلال السنوات القادمة، لافتًا إلى أن أي مدرس يخرج على المعاش يحصل على 30 ألف جنيه كمكافأة نهاية خدمة، ويحصل على معاش قيمته 349 جنيهًا كل 3 شهور، حيث يدفع اشتراك 4.5 جنيه كاشتراك شهري بخلاف المعاش الحكومي الذي يحصل عليه.

وأشار إلى أن النقابة تصرف 140 مليون جنيه معاشات كل 3 شهور، مشددًا على أن النقابة لا تحصل على أي دعم ولكنها تحصل على اشتراكات من الأعضاء فقط.

هناك عجز في المدرسين

وأكد أن النقابة تصرف أعانات للمدرسين لمن يصاب منهم بـ8 أمراض يحصل على 20 ألف جنيه لا ترد وأنه حال تعرض مدرس لحادثة يحصل على 40 ألف جنيه من النقابة ويحصل معها على 30 ألف مكافأة نهاية الخدمة.

وشدد أمين عام نقابة المعلمين على وجود عجز في المدرسين، مؤكدًا أن هذا العجز من أعوام سابقة وتراكمات قديمة، لافتًا إلى أن تعيين 30 ألف معلم سيساهم في سد العجز.