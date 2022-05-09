التعليم تنعي وفاة معلم أثناء عمله كرئيس كنترول بالشرقية

نعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، وفاة عبدالحميد مرسي، المدرس بمدرسة مصطفى كامل، شهيد التربية والتعليم بأبوكبير الذي وافته المنية أثناء تأدية عمله كرئيس كنترول لجنة امتحان في محافظة الشرقية.

حجازي: وفاة معلم كرئيس كنترول بامتحان الصف الرابع الابتدائي

كما نعى الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبد الحميد مرسي عبد الحليم مرسي المعلم الخبير بمدرسة مصطفي كامل الابتدائية رقم 1 التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية أثناء أداء واجبه كرئيس كنترول امتحان الصف الرابع الابتدائي، داعين الله بالرحمة والمغفرة وأن يدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.