الرئيس السيسي ونظيره البولندي يشهدان توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره البولندي توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين بقصر الاتحادية.

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحوث الزراعية

وتمّ توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحوث الزراعية بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية ووزارة الزراعة والتنمية الريفية بجمهورية بولندا.

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة

كما شهد الرئيسان توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بمصر ووزارة الرياضة والسياحة ببولندا، كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة خارجية مصر والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة خارجية بولندا.