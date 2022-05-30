بث مباشر .. السيسي يستقبل نظيره البولندي في قصر الاتحادية كتب: نرمين عفيفي 11:05 ص | الإثنين 30 مايو 2022 الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآن، الرئيس البولندي أندريه دودا، بمراسم استقبال رسمية بقصر الاتحادية. اقرأ المزيد: المستشار الألماني يوجه كلمة للرئيس السيسي: علاقاتنا الاقتصادية متينة السيسي: القطار الكهربائي السريع من أكبر مشروعات النقل آخر 40 سنة «فيديو» السيسي يصدّق على قانون بشأن محطة حاويات تحيا مصر 1 في ميناء دمياط السيسي يوجّه بتنفيذ خطط التنمية في الوادي الجديد لخدمة أهالي المحافظة السيسي بقلم نرمين عفيفي