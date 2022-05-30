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محمود مسلم

بث مباشر .. السيسي يستقبل نظيره البولندي في قصر الاتحادية

كتب:

نرمين عفيفي
11:05 ص | الإثنين 30 مايو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآن، الرئيس البولندي أندريه دودا، بمراسم استقبال رسمية بقصر الاتحادية.

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بقلم نرمين عفيفي