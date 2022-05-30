تدريب الفتيات على الصناعات الحرفية في سيوة: فضة وتطريز وصوف

أعلن محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة عن تنمية الصناعات الحرفية في واحة سيوة من خلال تدريب الفتيات على الصناعات المختلفة، منها التطريز للملابس السيوية والتفصيل والشغل اليدوى وتصنيع الفضه ومنتجات الأصواف التى تشتهر بها سيوة، من خلال مركز الصناعات الحرفية، تحت إشراف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الذي يهتم بجميع الصناعات اليدوية القديمة في سيوة والعمل على إيجاد فرص عمل للشباب والفتيات والحفاظ على تراث سيوة من الإندثار.

ورش الصناعات الحرفية في سيوة

وقال رئيس مركز ومجينة سيوة لـ«الوطن»، اليوم الإثنين، إن محافظة مطروح أنشأت ورش داخل مركز الصناعات الحرفية بسيوة للحفاظ على الصناعات التراثية في الواحة والعمل على رفع المستوى الاقتصادي للأسر من أبناء سيوة، وزار يرافقه أمل عوض وكيل إدارة تنميه القرية بمحافظة مطروح إحدى الورش وتابعا أعمال تدريب الفتيات، كما تفقدا سير العمل والإنتاج في ورش الملابس والأصواف، والفضة، والخياطة، والتطريز، والمعرض الدائم بمركز الصناعات.

معرض منتجات الصناعات الحرفية في سيوة

وأضاف رئيس مركز ومدينة سيوة أن هناك معرض دائم في مركز الصناعات الحرفية يتضمن جميع المنتجات التى يقوم بتصنيعها أبناء سيوة، بالورش وهي متاحة أمام جميع زوار الواحة خلال أوقات العمل الرسمية على مدار الأسبوع، ويجرى عرضها بأسعار في متناول الجميع بهامش ربح بسيط بهدف تنمية المنتجات السيوية وزيادة المبيعات، والتوسع في حجم الإنتاج، مع تعظيم العائد الإقتصادى منه بما يلائم الطلب الحالي على منتجات واحة سيوة ويواكب الاقبال المتزايد من السياح وزوار الواحة على تلك المشغولات والصناعات الحرفية التى تعكس الطابع البيئي الذى تتميز به الواحة ومنتجاتها الأصيله، والعمل على دمج فتيات وسيدات سيوة بسوق العمل لتحسين مستوى المعيشة في سيوة.