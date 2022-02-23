ورش تدريبية لطلاب التعليم الفني على الصناعات الحرفية بمطروح

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عن تنفيذ خطة وضعتها مديرية التربية التعليم، لتعليم الطلاب التطريز والصناعات اليدوية، من خلال التوجيه المختص، بالتعاون مع مديري بعض المدارس، لتدريبهم على مختلف الحرف اليدوية.

ورشة عمل بمدرسة «وادي ماجد» في مطروح

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في تصريحات اليوم الأربعاء، إنه تم البدء اليوم في تنظيم ورشة العمل الخاصة بأنشطة المجال الصناعي، والتي نظمها التوجيه العام، بالتعاون مع مدرسة «وادي ماجد» الإعدادية للبنين، وسط مدينة مرسى مطروح، وذلك بحضور فريزة امبابي، الموجه العام، وعيد ربيع، مدير المدرسة، إضافة إلى عدد من موجهي المادة.

وتفقد وكيل الوزارة منتجات المجال الصناعي التي أعدها طلاب مدرسة «وادي ماجد»، تحت إشراف معلمي وموجهي المادة، مؤكداً أهمية التدريب العملي في صقل مهاراتهم الفنية في النشاط.

اكتساب المهارات والقيم لطلاب مطروح

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم في مطروح، في تصريحاته على هامش متابعته الطلاب المشاركين في ورشة العمل، على أهمية ممارسة المجال الصناعي في تعديل سلوك الطالب، وتشجيع الطلاب على اكتساب القيم الإيجابية.

الوحدة المنتجة في مطروح

ووجه «شحاتة» موجه عام المجال الصناعي بدراسة مقترح للتطوير، بالتعاون مع الوحدة المنتجة، لتنظيم معرض خاص بمنتجات المدارس، بالإضافة إلى ربط استراتيجية التنمية المستدامة بالميزانية العامة للأنشطة التربوية.

وأكد على أهمية التدريب لكسب الطلاب المهارات المختلفة، لتعليمهم الحرف اليدوية، لإعداد طلاب قادرين على العطاء والعمل في الصناعات الحرفية المتنوعة.

ووجه محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، في وقت سابق، وكيل وزارة التربية والتعليم بالاهتمام بالتدريب على الصناعات الحرفية، وتجهيز وإعداد كوادر طلابية، وتهيئتهم لسوق العمل طبقاً للاحتياجات العملية.