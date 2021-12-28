السيسي يوجه بدعم الصناعات الحرفية بـ200 مليون جنيه من «تحيا مصر»

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوضع عائد بقيمة 200 مليون جنية من صندوق«تحيا مصر» لصالح دعم الصناعات الحرفية، فضلًا عن ما تقوم به الحكومة في هذا المجال، وذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة أسوان الجديدة، وتفقد كورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات.

الرئيس: حريصون على إحياء التراث المصري

وتحدث «السيسي»، مع أحدى بائعات الصناعات اليدوية، قائلًا: « أنا بتشرف بيكي»، وأضاف أنه والحكومة معًا معنيين بإحياء كل التراث المصري، «عاوزين نديله قوة ودفعه عشان ده تاريخينا، عاوزين نحافظ عليه، ولازم بعمل بقوة على فكرة إحياء التراث»، فيما قالت إحدى البائعات بعرض سجادة مدون عليها صورة الرئيس، قائلة: « أنا عاملة دي هدية لحضرتك»، فرد السيسي: « شكرا.. هاخدها».

بائعة تهدي الرئيس سجادة تحمل صورته

وتابعت أحدى البائعات: « الحكومة دايما بتشجعنا وبتقدر الشغل اللي بنعمله، إحنا بنحاول ندي الأجيال الجديدة ثقافة الحرف اليدية، لأن النسيج من التراث، وأنا عملت كتاب بهديه لسيادتك يا ريس يؤرخ المشروع بتاع النسيج والحرف اليدوية من 60 سنة».