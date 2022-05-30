الإحصاء: 65.8% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية إلى بولندا خلال 2021

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى بولندا مسجلة 204.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 123.4 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 65.8%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من بولندا 504 ملايين دولار خلال عام 2021 مقابل 498.2 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.2%.

وأشار «الإحصاء»، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وبولندا لتصل إلى 708.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 621.6 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.

لدائن ومصنوعات مصرية بقيمة 43.5 مليون دولار

وصدرت مصر إلى بولندا خلال عام 2021 لدائن ومصنوعات بقيمة 43.5 مليون دولار، كما سجلت فاكهة بقيمة 28.3 مليون دولار وحديد وصلب بقيمة 15.1 مليون دولار، وحشو ولباد للمنسوجات بقيمة 11.3 مليون دولار وزجاج ومصنوعاته بقيمة 10.9 مليون دولار.

ووفقا للتقرير جاءت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من بولندا خلال عام 2021 «فواكه بقيمة 147.8 مليون دولار، مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 71.7 مليون دولار، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 39.9 مليون دولار».

منتجات الصيدلة بقيمة 23.7 مليون دولار

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين ببولندا 6.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 5.9 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 8.8 %، بينما بلغت قيمة تحويلات البولنديين العاملين في مصر 747 ألف دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 1.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 52.9%.

1.5 ألف مصري في بولندا حتى نهاية 2020

وبلغت قيمة الاستثمارات البولندية في مصر 2.5 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022 مقابل 900 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 177.8%.

وسجل عدد سكان مصر 103.4 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان بولندا 37.7 مليون نسمة عام 2022، وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة بولندا طبقــا لتقـديـرات البعثة 1.5 ألف مصري حتى نهاية 2020.