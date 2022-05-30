قاضي المعارضات ينظر تجديد حبس المتهم في مذبحة الريف الأوروبي بعد قليل

ينظر قاضي المعارضات بمحكمة الشيخ زايد، أمر تجديد حبس المتهم بقتل 5 أشخاص داخل مزرعة الريف الأوروبي، بعد قليل.

وقررت جهات التحقيق بمدينة الشيخ زايد، قبل قليل، عرض المتهم في جريمة مذبحة الريف الأوروبي على الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليه، وبيان ما يوجد بجسده من إصابات إثر مقاومة الضحايا الخمس المجني عليهم داخل فيلا بالشيخ زايد.

ومن المقرر أن يفصل الطب الشرعي في حالة المتهم، ويعد تقريرًا بشأنها وعما إذا كانت هناك آثار لدماء الضحايا على جسده، أو بقايا شعر أو جلد من مقاومة الضحايا الخمس له، والتي تعرض لها أثناء تنفيذ الجريمة البشعة قبل أن يفر هاربا.

ووجهت النيابة العامة للمتهم اتهامات بالقتل العمد لـ 5 أشخاص وحيازة سلاح أبيض، وتم اصطحابه لمسرح الجريمة، لتمثيل جريمته وإجراء معاينة تصويرية لكيفية تنفيذها، بعد مواجهته بما جاء في التحقيقات، وصدور قرار بحبسه.

النيابة العامة تكشف حقيقة جريمة الريف الأوروبي

وكانت النيابة العامة، أعلنت مباشرة تحقيقاتها الموسعة في واقعة قيام متهم بقتل مزارع وابنتيه وحفيديه، من أسرة واحدة داخل مزرعة بالريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد وقررت حبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بعدَ ضبطه واستجوابه واعترافه بارتكاب الواقعة، والاستماع لأقوال سبعة شهود، وإجراء المناظرة والمعاينات اللازمة.

سبب الجريمة الرغبة في الانتقام

وكشفت النيابة العامة أن السبب والباعث وراء ارتكاب المتهم للجريمة هو الرغبة في الانتقام من الأسرة بعد رفض المجني عليه زواجه من إحدى بناته، وأن ذلك أوغَرَ ذلك صدرَه، وقرَّر الثأر لنفسه بالتعدي عليها جنسيًّا لعلمه باستقامتها وحسن أخلاقها، رغبةً في إذلالها وذويها، فاشترى مخدِّرًا لوضعه داخل شراب في متناول أيديهم، حتى يتحين فرصة للنيل من المجني عليها، وادَّعى أنه خلال ذلك حدثت مشادَّة بينه وبين المزارع المجنيِّ عليه، فطعنه خلالها بسكين ونحَرَ عنقه، وقتل الباقين خشيةَ افتضاح أمره.