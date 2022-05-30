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النائب محمد حلاوة: قطاعي الصناعة والسياحة لهما دور كبير في زيادة الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة

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الوطن
03:11 م | الإثنين 30 مايو 2022
النائب محمد حلاوة

النائب محمد حلاوة

أكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن قطاعي الصناعة والسياحة يمثلان أهمية كبيرة في زيادة الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة للبلاد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى2022/2023، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.

ودعا النائب الحكومة إلى توضيح موقف قطاعي النشاط الصناعي والسياحي، في خطة التنمية للدولة، لاسيما في في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم.

وتسائل حلاوة، عن إجمالي مساهمة النشاط الصناعي في الدخل القومي، وما إن كان هناك تطور فيه أم لا؟، مؤكدا أن القطاع الصناعي قادرا على استيعاب العمالة وقادر أيضا على توفير عملة صعبة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الاستثمار المباشر في القطاع الصناعي لما يمثله من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني.

وقال النائب محمد حلاوة: القطاع الصناعي قادر على زيادة الصادرات، وهو ما يساهم في مواجهة عجز الميزان التجاري وتوفير العملة الصعبة للبلاد.

وبشأن القطاع السياحي، أشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إلى أن انخفاض سعر الجنيه مقابل العملة الأجنبية يجعل القطاع السياحي جاذبا.

وأشار إلى أن الدولة بتوجيهات القيادة السياسية قامت بجهود كبيرة في دعم القطاع السياحي من خلال تطوير الشواطئ والاهتمام بملفي السياحة والآثار بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

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