يكتسب شهرة عالمية.. عنب الأقصر يغزو الأسواق الأوروبية

يحظى محصول العنب في محافظة الأقصر بشهرة واسعة، تمتد إلى خارج البلاد، حيث يجري تصدير كميات كبيرة من العنب الأقصري إلى الكثير من الأسواق في أوروبا وآسيا وفي جنوب القارة الأفريقية.

وقدم موقع «الوطن» بثاً مباشراً لبدء موسم جني محصول العنب في مزارع «العديسي»، بقرية «العديسات»، جنوب الأقصر، حيث يحمل المحصول مواصفات واشتراطات تصديرية صارمة، جعلته يحظى بإقبال كبير لدى الأسواق الخارجية.

موسم جني العنب بمحافظة الاقصر

في هذا السياق، أوضح المهندس محمد العديسي، صاحب المزارع، أن موسم جني العنب يبدأ مبكراً في الأقصر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما يمثل فرصة تنافسية عالمية، حيث يغزو محصول العنب الأقصري الأسواق العالمية مبكراً، خاصةً الأسواق الأوروبية، قبل باقي الدول المنافسة مثل الهند، وأضاف أن العنب يحمل مواصفات تصديرية واشتراطات صارمة، مثل درجة السكريات داخل العنب، وحجم الحبة، والتي لها مقاس محدد.

اشتراطات زراعة العنب للتصدير

وأشار «العديسي» إلى أنه تتم زراعة أصناف تصديرية ذات جودة عالية، تتطلب رعاية خاصة ومتابعة مستمرة من قبل المهندسين الزراعيين، كما أن «هناك أصناف نجلبها من الخارج، ندفع لها مقابل الزراعة سنوياً، ولا نستطيع تصدير العنب من هذا الصنف، إلا بعد الحصول على موافقة من الدولة، أو الشركة صاحبة حق زراعة هذا الصنف».

وذكر صاحب المزرعة أن موسم جني العنب يبدأ منتصف شهر مايو، ويستمر حتى نهاية شهر يوليو، ويستمر يومياً بدءاً من الساعة الرابعة فجراً حتى التاسعة صباحاً، قبل ارتفاع درجات الحرارة بعد الساعة التاسعة، لأن قطف العنب لابد أن يتم في درجات حرارة لا تزيد عن 28 درجة مئوية، ويتم وضع العنب مباشرةً في برادات للحفاظ على درجة حرارته.

شروط جني العنب

وتابع أنه بعد وضع العنب في البرادات، يُنقل مباشرة إلى محطة الفرز والتعبئة، ثم يُنقل إلى السفن للتصدير، وتستغرق عملية التصدير ما بين 8 أيام إلى شهر، ويجري تصدير المحصول مباشرةً من محافظة الاقصر إلى دول بريطانيا وألمانيا وهولندا، مؤكداً أن العنب الأقصري يتمتع بشهرة عالمية، ومزايا تفضيلية عن الكثير من الأصناف التصديرية الأخرى.