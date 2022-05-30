تأجيل محاكمة محمد بديع و78 آخرين بـ«أحداث المنصة» لـ13 يونيو

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة محاكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والقائم بأعمال المرشد محمود عزت، و78 متهما آخرين في قضية «أحداث المنصة»، لـ13 يونيو لاستكمال مرافعة الدفاع.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة أيضًا برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، قيام المتهمين محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، ومحمود عزت، محمد البلتاجي، صفوت حجازي، أسامة ياسين، عمرو زكي، مصطفى عبدالخالق عاصم عبدالماجد، علي رمضان، محمد جمعة، محمد عفيفي، داوود خيرت سليمان، حمادة البدري، وحمدي مرسي شمعة وآخرين، بتولي قيادة جماعة إرهابية.

التهم الموجهة للمتهمين

وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم؛ من ضمنها قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الدعوة لتعطيل أحكام القانون والدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فضلا عن إمداد الجماعة بمعونات مادية ودبروا وآخرون مجهولون تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد لتنفيذ غرضهم الإرهابي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أيضا، تهمة قتل ضابط الشرطة شريف السباعي، من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي وآخرين في أحداث عنف الأزهر وقاعة مؤتمرات مدينة نصر.

تعطيل أحكام الدستور

وأكد ممثل النيابة العامة، أن محمد بديع مرشد جماعة الإخوان والقائم بأعماله القيادي محمود عزت و77 متهمًا آخرين من قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية، قاموا بقيادة الجماعة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بوحدة وسلامة الوطن.