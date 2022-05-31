محافظ مطروح يسلم شهادات الغوص والإنقاذ لخريجي الدورة التدريبية (صور)

سلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح شهادات الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ لعدد من المتدربين من شباب مطروح الذين اجتازوا الدورة التدريبية والتي نظمها الاتحاد، واستمرت على مدار أسبوع في شهر إبريل الماضي، بعد تدريبهم وتأهيلهم وضمت عدد 72 متدربًا من مدن ومراكز المحافظة، وذلك بحضور مسؤولي جمعية غواصي الخير المتطوعين تحت إشراف الكابتن إيهاب المالحي قائد فريق غواصين الخير في الإسكندرية.

تأهيل الغطاسين في مطروح

وأكد محافظ مطروح، أمس الإثنين، على هامش لقاءه بالغواصين بمكتبه على أهمية التدريب والتأهيل للغطاسين مع دورهم الإنساني في إنقاذ وانتشال الغرقى على الشواطئ، مشيدًا بجهود أبناء مطروح وقدراتهم في السباحة والغطس مع مواقفهم في الإنقاذ أو البحث عن الغرقى داخل المحافظة وخارجها، ولفت إلى أنه جارى التعاقد مع شركة انقاذ بالشواطئ مع الاستعانة بخبرة وقدرات أبناء مطروح للعمل علي الشواطئ خلال موسم الصيف لتتضافر الجهود للحد من الغرق علي الشواطئ.

الإنقاذ على شواطئ مطروح

وتسعي محافظة مطروح للتعاقد مع شركة متخصصة في الإنقاذ من الغرق على البحر ليتم نشرها بفريق العمل التابع لها والمعدات، لحماية المصطافين خلال السباحة في الشواطئ المختلفة، خاصة بعد زيادة عدد الغرقى العام الماضي على بعض الشواطئ المفتوحة مثل شاطئ المروة بمطروح.

غواصون الخير

وكون مجموعة من الغطاسين في مختلف محافظات مصر رابطة لهواة الغوص والإنقاذ المتطوعين ومنها محافظة مطروح والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء وامتدت لباقي المحافظات وبعض الدول العربية مثل ليبيا وفلسطين والجزائر والمغرب وتونس والسعودية والأردن والسودان وغيرها، ويشارك جميعهم في إنقاذ الغرقى من البحر وجميع المسطحات المائية المالحة والعذبة تطوعا دون مقابل.