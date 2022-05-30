«صبحي» يبحث استعدادات اتحاد التايكوندو للمشاركة في أولمبياد باريس 2024

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالمستشار محمد مصطفي، رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو، والعميد خالد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، بحضور الدكتور محمد الكردي مساعد الوزير لشئون البطولة، الدكتور عبد الأول محمد معاون الوزير لشئون البطولة، والدكتور محمد الدمياطي مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

خطة الاتحاد المصري لـ التايكوندو

تناول اللقاء خطة الاتحاد المصري لـ التايكوندو خلال الفترة المقبلة، وخطة استعدادات الاتحاد المصري للتايكوندو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

كما تناول اللقاء استعدادات مصر لاستضافة بطولة مصر الدولية G2، والتي من المقرر أن تقام في سبتمبر المقبل.

9 ميداليات متنوعة للمنتخب المصري في بطولة النمسا

وتقدم وزير الشباب والرياضة بالتهنئة للمستشار محمد مصطفي، على فوزه بمنصب نائب رئيس الإتحاد العربي للتايكوندو، ضمن فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتايكوندو والتي عقدت في المغرب.

وتقدم وزير الرياضة بالتهنئة إلى لاعبى بعثة المنتخب المصرى الأول للتايكوندو والذين حققوا 9 ميداليات متنوعة ضمن منافسات بطولة النمسا الدولية فئة G2 والتى أقيمت فى النمسا.

وأشاد صبحي بأداء لاعبى ولاعبات منتخب التايكوندو وعزيمتهم على تحقيق الفوز فى مختلف مراحل البطولة، والتنافس على المراكز الأولى، وتقديم مستوى متميز، متمنياً لهم التوفيق والفوز بالميداليات الذهبية فى قادم المواعيد، فى ضوء استمرار الانجازات التى يحققوها للرياضة المصرية.

وتعد بطولة النمسا المفتوحة للتايكوندو إحدى المحطات الهامة خلال مشوار إعداد المنتخب الوطنى الأول لبطولات الموسم الرسمية بدءاً من بطولة الجائزة الكبرى بروما أول يونيو المقبل ثم دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر، وبطولة إفريقيا للكبار برواندا خلال شهر يوليو 2022.