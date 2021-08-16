الإسكندرية تحصد المركزين الأول والثاني في بطولة التايكوندو 2021

هنأ اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أبناء مدينة الإسكندرية الفائزين بالمركزين الأول والثاني في الترتيب العام لبطولة الجمهورية للتايكندو 2021 تحت 9 سنوات، اليوم الاثنين، مؤكداً دعمه الكامل لجميع الأنشطة الرياضية التي تهدف إلى توظيف طاقات شباب المحافظة بشكل إيجابي يفيدهم ويعود بالنفع على المجتمع.

«الشريف» يهنئ ابناء المحافظة الفائزين في بطولة الجمهورية للتايكندو 2021

وثمن الشريف في بيان له اليوم، المجهود الذي بذله هؤلاء الأبطال والجهد الذي تبذله مديرية الشباب والرياضة في المحافظة بقيادة الدكتورة صفاء الشريف للارتقاء بمستوى الخدمات الرياضية والثقافية المقدمة للشباب والنشء.

أسماء أبطال بطولة الجمهورية للتايكوندو 2021 تحت ٩ سنوات

وحصدت مريم أحمد عثمان الميدالية الذهبية، وأحمد محمود الجهني، ميدالية ذهبية، يحي محمد عبده، ذهبية، مروان خالد ناجي، ذهبية، ألما عادل بركات، ذهبية، عمر عبد المبدئ، فضية، محمد صلاح، برونزية، اسما عادل بركات، برونزية، إيمان محمد إبراهيم، برونزية، ريناد سمير، برونزية، مالك محمد عادل، برونزية، ويوسف على سلامة، برونزية.