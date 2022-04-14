«الجائزة الكبرى».. برنامج المسابقات الأشهر في رمضان (فيديو)

برنامج الجائزة الكبرى، كان برنامج المسابقات الأشهر في شهر رمضان الكريم، وأصبح مقدمه الإعلامي جمال الشاعر، أحد أبرز الوجوه التي ارتبط الناس بها في الشهر الكريم.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «الجائزة الكبرى.. برنامج المسابقات الأشهر في رمضان».

نجاح كبير للبرنامج

حقق البرنامج نجاحا كبيرا في مصر، ومع بداية إذاعته على الفضائية المصرية بدأ يحقق نجاحا أكبر على مستوى الوطن العربي بأكمله وفي الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.

وفي أحد مواسم البرنامج، قدّم نحو 90 جائزة خلال شهر رمضان، 30 جائزة عمرة، و30 جائزة حج، بالإضافة إلى 30 جائزة عمرة وحج أخرى مقدمة للعرب والمصريين من جمهور البرنامج خارج مصر.

استمرار تقديم البرنامج 15 سنة

استمر تقديم البرنامج 15 عاما، واستطاع منح السعادة للآلاف، وبخاصة من يحصلون على جوائز العمرة والحج، وكان جمال الشاعر يجرب قرعة تحبس الأنفاس وهو يختار الفائزين، ثم يرفع الهاتف ويحدثهم حتى تنساب كلماتهم المختلط بالدموع والزغاريد؛ فالفائز حصل توا على الجائزة الكبرى، وهي رحلة للأراضي المقدسة.

وأكد الإعلامي محمد الشاذلي، على أن البرنامج من علامات الشهر الفضيل في مصر: «لا أحد يستطيع نسيان هذا البرنامج، الذي كان أشهر برنامج مسابقات دينية في رمضان، والكل كان يتابعه وينتظر أخر حلقة في الشهر الكريم لأن هذه الحلقة بالتحديد كانت تشهد الإعلان عن أسماء الفائزين».