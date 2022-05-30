طالب هندسة: اخترعنا طائرة بدون طيار تظل في الهواء 4 ساعات.. «الأمريكية بتقعد 5 دقايق بس»

قال محمد علام، طالب بكلية هندسة وأحد الفائزين بمسابقة SAE، إن المسابقة مخصصة لتصميمات الطائرات بدون طيار ويتم الاعتماد على التصميمات فقط ويجب أن يكون التصميم متميزا ليفوز بمركز متقدم ويشارك فيها 30 فريقا من مختلف دول العالم، ويشارك الفريق الخاص به كل سنة، مبينا أن الفريق طوَّر من مهاراته عن العام الماضي، وحاول أن يحصل على مركز متقدم، ولم يكن يتوقع الفوز بالمركز الأول هذا العام على مستوى العالم.

تفاصيل المسابقة تتغير كل 3 سنوات

وأضاف «علام» خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم الاثنين، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية الشابة رضوى حسن، أن المسابقة تتغير تفاصيلها كل 3 سنوات، موضحا أن طائرة هذا العام كانت طائرة شحن بضائع ويتم التحكم فيها عن طريق الريموت كنترول ويجب أن تتحمل صدمات الهواء ومصنوعة من مواد جيدة، مشيرا إلى أنها مصنعة بمواد محلية وتم تفكيكها ثم سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولم يتح تطبيقها في مصر بسبب ظروف الطقس.

محاولة إفادة الجيش المصري

وأوضح طالب بكلية هندسة وأحد الفائزين بمسابقة SAE، أن الطائرة تعمل بألواح طاقة شمسية وتستطيع أن تظل في الهواء 4 ساعات وهذا وقت كثير جدا، فالطائرات الأمريكية من خلال البطارية فقط تظل 5 دقائق ولكن الألواح الشمسية تطيل الاستخدام، لافتا إلى أن الطائرة قادرة على حمل حمولة ضعف وزنها وهذا أمر صعب في علم الطيران ولكن تم تحقيقه، متابعا: «التيم بيحاول يستغل الطائرة في مساحات المسح الزراعي لنقل معلومات عن التربة، وكمان نقل المستلزمات الطبية».