نادية رشاد: استمتعت بتجربة «كتاب عربي علم العالم» وتعلمت منها الكثير

قالت الفنانة القديرة نادية رشاد، إن الفنان سعد أردش أعلن أثناء تواجدها في الجامعة، عن طلب المسرح القومي وجوها جديدة، ولا يشترط أن يكونوا من خريجي المعاهد الفنية، وحرصت على التقديم وتم قبولها، مبينة أن أول عمل قدمته كان برنامجا تليفزيونيا يسمى «رسالة»، إذ يتم كتابة سيناريو لهذه الرسالة، وظهرت في دور فتاة في العمل الدرامي.

منيرة المهدية

أضافت «رشاد»، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم، على فضائية «DMC»، تقدمه الإعلامية الشابة رضوى حسن، أنها قرأت كل ما كتب عن منيرة المهدية لتقديم دورها، بجانب ذهابها إلى صاحب محل أسطوانات من أجل معرفة تفاصيل أكثر منها.

وأشارت إلى أن صوت منيرة المهدية كان جميلا، لكن عند التسجيل من الإذاعة كان يبدو سيئا، ولم تظهر كثير من التسجيلات النقية، لذا ظهرت أغلب الأسطوانات بصوت سيئ، لافتة إلى أنها قدمت أغنيات خليعة، بسبب تواجد الجيش الإنجليزي الذي يستمع جنوده لهذا النوع من الفن، وكانت تحصل على المال لدعم الفن الجاد، والصرف على المسرح الجاد من خلال أعمالها.

حبها لبرنامج كتاب عربي علم العالم

أوضحت الفنانة القديرة نادية رشاد، أن العمل في الإذاعة صعب، لأن الشخص يقدم من خلال صوته كل التفاصيل، ولا يوجد ظهور بالصوت، لافتة إلى أن أهم شيء قدمته برنامج «كتاب عربي علم العالم»، وكان يتم استعراض الكتب العربية التي أثرت في العالم العربي، من خلال ذكر أهم التفاصيل عنه والتأثير الذي تركه، مشيرة إلى أنها عملت لمدة 25 سنة مع عمر الحريري وأشرف عبد الغفور، وكانت سعيدة جدا بهذه التجربة، رغم قلة المبلغ الذي كانت تتحصل عليه.