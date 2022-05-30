معايير الشباب والرياضة لاختيار المشاركين في منحة ناصر للقيادة الدولية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أهم المعايير الخاصة باختيار المشاركين فى منحة ناصر للقيادة الدولية، إعمالا لمبدأ الشفافية الذي تصبو إليه رؤية مصر 2030، إذ تضع إطارا حولها، ينص على أن تتمتع الأجهزة بإدارة فعالة، كفء تتسم بالمهنية والعدالة، والاستجابة والجودة، وتخضع للمساءلة، وتُعلي رضاء الجمهور بما يخدم الأهداف التنموية، ونظرا لكثافة الأعداد المتقدمة وشدة المنافسة، فإن عملية الاختيار بين المتقدمين تتم بصورة دقيقة وبكفاءة عالية، حتى نتمكن من تحقيق العدالة في اختيار أفضل المتقدمين، وفقا لتطابق السمات والقدرات الشخصية مع شروط وأهداف المنحة.

تعاون الجنوب جنوب

تُقام المنحة تحت شعار «تعاون الجنوب جنوب»، التي من المقرر أن تنطلق خلال الفترة من الأول من يونيو وحتى 15 يونيو 2021 بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت بيان وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحريا للدقة العالية، وجب التنويه بأن المنحة وضعت عدد من المعايير مع مراعاة تكافئ الفرص بين الجنسين، وبناءا عليه، فإن عملية الإختيار تتم وفقا للآتي:

المساواة بين الذكور والإناث في المنحة

أولاً: الاخذ في الاعتبار أن يكون المشاركين في المنحة (50% ذكور و50% إناث)، حيث يُعد هذا المعيار من أهم البنود في الوثائق التي نستند إليها سواء رؤية مصر 2030 أو حتي الأجندات القارية كأجندة أفريقيا 2063، وأهداف التنمية المستدامة 2030، التي يأتي هدف المساواه بين الجنسين ضمن الهدف الخامس من أهدافها، كما أن ذلك يأتي في اطار المادة (13) والتي نصت على «تضمن السياسة إتاحة فرص متساوية للشبان والشابات».

5% من إجمالي المشاركين من ذوي الإعاقة

ثانيا: وضع في الاعتبار أن يكون هناك 5% من إجمالي المشاركين هم من ذوي الهمم، لما في ذلك من ارتباط وثيق بالهدف رقم (10) من أهداف التنمية المستدامة والتي يصبو إلى «الحد من أوجه عدم المساواة».

ثالثا: الاهتمام والمليئ الجيد باللغة الإنجليزية، وبشكل تفصيلي لإستمارة التقديم إلكترونياً.

يأتي ذلك وفقاً لرؤوية مصر 2030 التي تسعي لتطوير جودة التعليم بنظام مؤسسي كفء، ومستنير، قادر علي تقديم انسان مبدع ومسؤل، وقادر علي التعامل التنافسي مع الكيانات إقليمياً وعالمياً.

رابعا: جودة الفيديو المُرفق من حيث طريقة عرض المتقدم لمهاراته وخبراته وتطلعاته خلال دقيقتين، ومدى تطابقها وتوافقها مع طلب التقديم الذي قام بملئه، فهو أمر شديد الارتباط بالواجبات التي فرضها ميثاق الشباب الافريقي على الشباب، التي تنص على «أن يكون الشباب أمين على تنميته الشخصية وتطوير مهاراته».

قدرة المتقدم على التعبير عن ذاته باللغة الإنجليزية

خامسا: قدرة المتقدم على التعبير عن ذاته باللغة الإنجليزية، لضمان سهولة التواصل بين المشاركين من جميع أنحاء العالم خلال فعاليات المنحة، كما أن تعدد اللغات يُعد معيارا مهما، لكنه ليس فيصل في عملية الاختيار.

سادسا: الأبعاد الثقافية والخبرات الميدانية، ومدى انخراط المتقدم فى العمل (القطاع الخاص- العمل العام- العمل الأهلي)، إذ يقع ذلك في إطار التطلع الأول لأجندة أفريقيا 2063، الذي يعول على «المواطنين المتعلمون تعليما جيدا، والمهرة والمدعومون بالعلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل تحقيق مجتمع المعرفة».

سابعا: إعطاء الفرصة لأبناء المناطق الحدودية، والمناطق المهمشة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي، والمناطق التي يبحث أبناءها عن فرص لتحقيق ذاتهم، يقع ذلك في صميم التطلع الثالث من أجندة أفريقيا 2063، الذي يصبو إلى «قارة أفريقيا يسودها الحكم الرشيد والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون».