«الوطن» تنشر أسماء الفائزين في مهرجان إبداع الشباب والرياضة 10 «صور»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن الفائزين بمسابقات مهرجان إبداع الجامعات للموسم العاشر على التوالي، وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتكريم الفائزين بالجوائز والبالغ قيمة إجماليها 5 ملايين جنيه، وذلك خلال الحفل الذي أقامته وزارة الشباب والرياضة مساء اليوم على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الجامعات وقيادات الوزارة والفنانين والإعلاميين والأدباء، ومن بينهم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة، واللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة ، والفنانة سميحة أيوب والفنان محمود الحديني والموسيقار هاني مهنا والفنانة فردوس عبد الحميد والشاعر جمال بخيت.

صبحي: إبداع أصبحت إحدى أهم آليات الدولة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين

وقال الدكتور أشرف صبحي، إن مسابقة إبداع أصبحت تمثل إحدى أهم آليات الدولة المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين بمختلف المجالات الثقافية والفنية والإبداعية بوجه عام، خاصة في ظل التطور الكبير الذي شهدته المسابقة من خلال زيادة عدد مجالات التنافس وتنوعها، مشيراً الي الوزارة لديها العديد من البرامج والأنشطة المعنية باكتشاف الموهوبين في مجالات عدة رياضية وثقافية وفنية.

وتنشر « الوطن» أسماء الفائزين بجوائز مهرجان إبداع الجامعات للموسم العاشر 2021-2022 والتي جاءت على النحو التالي:

أسماء الفائزين بجوائز مهرجان إبداع الجامعات

الإنشاد الديني

سلمى هشام من جامعة عين شمس

الترانيم الدينية

مجيدة عاطف شحاتة جامعة عين شمس

الإنشاد الجماعي

جامعة سيناء

الترانيم الدينية جماعي

جامعة القاهرة

الابتكارات العلمية

أولا : فرع الابتكارات الهندسية والسيارات والطاقة:

الأكاديمية الهندسية والتكنولوجية

ثانيا: فرع الذكاء الاصطناعي:

جامعة المنصورة

ثالثا: فرع ريادة الاعمال

جامعة القاهرة

مسابقة الغناء الفردي

أحمد حسن سيد - جامعة قناة السويس

- العزف الفردي متخصص

يحيى رمضان عبد الفتاح - أكاديمية الفنون

- العزف الفردي غير المتخصص

تغريد سامح - الأكاديمية البحرية

مسابقة الغناء الجماعي

أحمد عبد العزيز - أكاديمية الفنون

مسابقة الفنون الشعبية فردي متخصص

أحمد علي - جامعة جنوب الوادي

مسابقة الفنون الشعبية غير متخصص

عمرو عبد الله - جامعة بورسعيد

الفنون الشعبية جماعي متخصص

أكاديمية الفنون

مسابقة الفنون الشعبية الجماعي غير متخصص

جامعة القاهرة

مسابقة العروض المسرحية فردي متخصص

اميرة عبد الواحد - أكاديمية الفنون

درع التميز 2021-2022

فاز به جامعة القاهرة، وتسلمه دكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة القاهرة

درع التميز والمنافسة 2021-2022

فاز به جامعة عين شمس ، وتسلمه الدكتور محمود المتيني.