شروط المشاركة في منحة ناصر الثالثة للقيادة بعد إعلان «الشباب والرياضة»

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن استعدادها لإطلاق النسخة الثالثة من منحة ناصر للقيادة الدولية، تحت شعار «تعاون الجنوب جنوب وشباب حركة عدم الانحياز»، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، ووزارة الخارجية المصرية، والعديد من المؤسسات الوطنية، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أن النسخة الثالثة من المنحة مقرر انعقادها في يونيو المقبل، وتركز على النقاش بين المشاركين، والتعرف على الدروس المستفادة من حركة عدم الانحياز، وأثرها على العالم، فضلا عن وضع أسس لدور شباب حركة عدم الانحياز.

ويوضح التقرير التالي، شروط ومعايير الاشتراك في النسحة الثالثة من منحة ناصر للقيادة، والمقرر الإعلان عن استمارة الاشتراك بها اليوم الخميس، الموافق 24 مارس.

معايير وشروط الاشتراك في منحة ناصر

ووضعت منحة ناصر للقيادة الدولية عددا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم، كالتالي:

- يجب أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية أو العربية «تحدثا وقراءة وكتابة»، أو إجادة اللغتين.

- أن يكون للمتقدم خبرة مثبتة في العمل الميداني.

- يتراوح عمر المتقدم بين 20 و40 عامًا.

- أن يكون المتقدم مواطنًا في دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

- أن يكون لدى المتقدم جواز سفر صالح لمدة 6 أشهر بعد انتهاء الزمالة.

معلومات عن منحة ناصر

يذكر أن منحة ناصر للقيادة الدولية تهدف لتعميم تجربة مصر الطويلة في بناء المؤسسات الوطنية، إضافة لخلق جيل جديد من القادة الشباب الذين تتوافق رؤيتهم مع التعاون بين الجنوب والجنوب، فضلا عن سعيها لربط القادة الشباب الأكثر نفوذًا - على مستوى القارات الثلاث في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية -، من خلال التدريب اللازم وتعزيز المهارات وتطبيق الرؤى الاستراتيجية.

وتغطي المنحة الإقامة والنقل المحلي والزيارات الميدانية والوجبات فقط، بينما يتحمل مقدم الطلب أو منظمته نفقات السفر الدولية.