تفاصيل مشروع كايرو بايك بالقاهرة لتشجيع ركوب الدراجات.. تعرف عليها

تستعد محافظة القاهرة كأول محافظة على مستوى الجمهورية لتجهيز محطات مشروع كايرو بايك أو دراجة القاهرة لتشجيع ركوب الدراجات بالقاهرة لمواجهة الزحام المروري والتقليل من معدلات التلوث بالعاصمة ونشر ثقافة استخدام الدراجات وسط البلد وغيرها من الأحياء، ومن المقرر دخول مشروع كايرو بايك حيز التنفيذ منتصف يوليو المقبل.

مزايا المشروع

وأشار تقرير صادر عن محافظة القاهرة إلى أن المشروع يتضمن عدة مزايا لخدمة المواطنين والحد من استخدام السيارات بشوارع القاهرة وتحديدا وسط البلد من أجل بيئة نظيفة ومنع الإزعاج وتسيير الحركة المرورية وجانب من التفاصيل في الفيديو هنا، ومن الإجراءات التي بدأت تتم لإطلاق مشروع كايرو بايك ما يلي..

- إعداد نموذج لإحدى المحطات حيث يتم تعميمه بأحياء وسط البلد.

- العمل على تجهيز 45 محطة للدراجات والمحطة الرئيسية موجودة في ميدان التحرير.

- العمل على نشر ثقافة ركوب الدراجات كوسيلة نقل آمنة ونظيفة.

- إيجار الدراجة بجنيه في الساعة وفي اليوم بـ8 جنيهات.

- دخول المشروع حيز التنفيذ في 15 يوليو المقبل.

- اختيار تسمية كايرو بايك أو دراجة القاهرة بالتشاور بين محافظة القاهرة والمجتمع المدني والمهتمين بركوب الدراجات وقضايا البيئة.

- محطات الدراجات تعمل بالطاقة الشمسية.

-المحطات مزودة بكاميرات مراقبة ويوجد مشرف لمتابعة العمل.

- مشروع كايرو بايك نتاج شراكة بين محافظة القاهرة وشركاء التنمية منذ بداية مراحل التخطيط.

دعم المشروع من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

- دعم مشروع دراجة القاهرة من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هابيتات وتمويل من مؤسسة دروسوس السويسرية.

- أول يوليو المقبل إطلاق تطبيق على الموبايل خاص بحجز الدراجات بالمحطات.

- سيتم توفير كارت شحن مسبق الدفع للدراجات.

- التركيز على مناطق وسط البلد وجاردن سيتي والزمالك ورمسيس والأوبرا وممشى أهل مصر.

- تزويد الدراجات بخاصية التتبع جي بي إس.

- إطلاق المشروع بـ 500 دراجة يتم توزيعها على 45 محطة.

- التنسيق مع محطات المترو وخطوط النقل العام.

- تشجيع المواطنين على التقليل من استخدام السيارات الخاصة لتقليل الزحام والحد من التلوث.

- القضاء على مشكلة أصحاب السيارات لركن سياراتهم وذلك باستخدام الدراجة.

- تتميز الدراجات بـ7 سرعات والكاوتش غير قابل للخرق.

- يتم الاستفادة من التجارب العالمية في مجال النقل لمواجهة التلوث.

- المرحلة الأولى تبدأ منتصف شهر يوليو المقبل بـ 250 دراجة موزعة على 26 محطة.

-المرحلة الثانية تنطلق في منتصف شهر سبتمبر وتضم 250 دراجة.