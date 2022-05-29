تنفيذ مشروع «كايرو بايك» للدراجات في القاهرة منتصف يوليو القادم 

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نموذجا لإحدى محطات الدراجات والتى سيتم تركيبها ونشرها بوسط المدينة وذلك ضمن الاجراءات التنفيذية لتفعيل مشروع «كايرو بايك» وهو المشروع الذى سيدخل حيز التطبيق منتصف شهر يوليو القادم ويقوم على نشر استخدام الدراجات وتعزيزه كوسيلة غير آلية بديلة للنقل بالعاصمة.

وأشار اللواء خالد عبد العال أن محافظة القاهرة ستكون الرائدة فى تطبيق هذا المشروع كون تلك المنظومة هى الأولى من نوعها في مصر نظراً لأن التجارب السابقة كانت تقتصر على المجتمعات العمرانية المغلقة أو في نطاقات ضيقة أخرى، كما تم اختيار مسمى «كايرو بايك» أو «دراجة القاهرة» خلال تشاورات قامت بها محافظة القاهرة مع المجتمع المدني ومجموعات ركوب الدراجات والمهتمين بالقضايا البيئية.

مراحل التخطيط لمشروع «كايرو بايك»

وأضاف محافظ القاهرة أن مشروع «كايرو بايك» هو نتاج شراكة بين محافظة القاهرة وشركاء التنمية منذ بداية مراحل التخطيط وبدعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABITAT وتمويل من مؤسسة دروسوس السويسرية drosos ودعم فني وإشراف من قبل معهد سياسة النقل والتنمية ITDP .

وأكد محافظ القاهرة أنه تم الانتهاء من تصميم المحطات والدراجات وتطبيق الموبايل الخاص بها حيث تعتمد فكرة منظومة مشاركة الدراجات على وجود شبكة كبيرة من النقاط التى تتوافر بها دراجات للاستخدام العام تدار بتطبيق على الموبايل وبأسعار منخفضة تبدأ من جنيه للساعة الواحدة أو من خلال كارت شحن مسبق الدفع، وهو ما سيتم تنفيذه بمناطق وسط البلد وجاردن سيتي والزمالك كبداية بأسطول من 500 دراجة يتم تتبعها بالـGPS موزعين على 45 محطة في أماكن استراتيجية تتكامل مع محطات المترو وخطوط النقل العام، كما سيتم دراسة نشره فى أماكن أخرى.

المشروع يتزامن مع قمة المناخ

وأكد محافظ القاهرة أن هذا المشروع الذى تتفرد به محافظة القاهرة يأتى متواكبًا مع قيام مصر بالاستعداد لاستضافة قمة المناخ COP27، حيث سعت محافظة القاهرة جاهدة لمواكبة تطورات العصر وتقديم كل ما هو من شأنه دعم تكامل وسائل المواصلات وتسهيل الممارسات الصحية والبيئية لتقليل الانبعاثات الضارة بالعاصمة ، والحد من الاعتماد المتزايد على السيارات فى إطار تنوع وسائل التنقل الصحي والصديق للبيئة ، حيث سيسهم كل ذلك فى تخفيف الكثافات المرورية بمنطقة وسط المدينة .

التشجيع على استخدام الدراجات

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة تسعي إلى تشجيع المواطنين علي التقليل من استخدام السيارات الخاصة لتقليل الزحام والحد من التلوث بتوفير وسيلة نقل مناسبة تساعده علي هذا ، حيث يعاني اصحاب السيارات من وجود مساحة بين وسيلة النقل العامة ومكان ركن السيارة الخاصة يمكن ان يتم تفاديه باستخدام الدراجة لسد المساحة التي تفصل بين مستخدم السيارة الخاصة ووسيلة النقل العام.

وأضاف «عبد العال» أن القاهرة تسعي للاستفادة من التجارب العالمية في مجال النقل خاصة تلك التي تقلل من التلوث.

ومشروع «كايرو بايك» سيدخل حيز التنفيذ على مرحلتين الأولى منتصف شهر يوليو القادم بعدد 250 دراجة موزعة على 26 محطة، والمرحلة الثانية فى منتصف شهر سبتمبر وتضم 250 دراجة بإجمالى 500 دراجة للمشروع بالكامل تخدمهم 45 محطة تعمل بالطاقة الشمسية ومؤمنة بكاميرات المراقبة.

ونظام مشاركة الدراجات هو تكنولوجيا وضع الدراجات في محطات في جميع أنحاء المدينة يمكن سكانها وروادها من استئجار الدراجات من مكان «أ» ثم ترك الدراجة في مكان «ب» وهو نظام ثبت نجاحه في تشجيع استخدام وسائل النقل غير الآلية.