موعد وأماكن تنفيذ مشروع كايرو بايك.. ادفع بكارت شحن والسعر بيبدأ من «جنيه»

عقدت محافظة القاهرة، شراكة لتنفيذ مشروع كايرو بايك، مع شركاء التنمية، وبدعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABITAT، تحت دعم فني وإشراف من قبل معهد سياسة النقل والتنمية ITDP، وتمويل من مؤسسة دروسوس السويسرية Drosos.

ويأتي إطلاق مشروع كايرو بايك، في إطار حرص الدولة المصرية على تشجيع المواطنين لتقليل استخدام السيارات الخاصة، وتقليص الزحام على الطرق والحد من التلوث، من خلال توفير وسيلة نقل مناسبة تساعدهم.

وقال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنّ مشروع كايرو بايك أو دراجة القاهرة، يأتي في ضوء سعي المحافظة للاستفادة من تجارب الدول المختلفة حول العالم في مجال النقل، تحديدا الوسائل التي تقلل التلوث.

معلومات عن مشروع كايرو بايك

1- يعد مشروع كايرو بايك نظام مشاركة الدراجات، وهو عبارة عن تكنولوجيا وضع الدراجات في محطات مختلفة ومنشرة في جميع أرجاء المحافظة.

2- اختير مسمى «كايرو بايك» أو «دراجة القاهرة» خلال تشاورات بين محافظة القاهرة والمجتمع المدني ومجموعات ركوب الدراجات والمهتمين بالقضايا البيئية.

3- يعمل المشروع على تقليل الانبعاثات الضارة بالعاصمة، والحد من الاعتماد على السيارات الخاصة، والاعتماد على وسائل التنقل الصحي والصديق للبيئة.

4- تعتمد فكرة منظومة مشاركة الدراجات على وجود شبكة كبيرة من النقاط التى تتوافر بها دراجات للاستخدام العام تدار بتطبيق على الموبايل.

5- تنفرد محافظة القاهرة بتنفيذ مشروع كايرو بايك أو دراجة القاهرة.

6- يأتي المشروع لمساعدة أصحاب السيارات في التخلص من وجود مساحة بين وسيلة النقل العامة ومكان ركن السيارة الخاصة، عن طريق استئجار الدراجة لسد المساحة التي تفصل بين مستخدم السيارة الخاصة ووسيلة النقل العام.

7- يمّكن كايرو بايك سكان ورواد المحافظة من استئجار الدراجات من مكان «أ»، ثم ترك الدراجة في مكان «ب».

8- يحقق المشروع نجاحَا في تشجيع استخدام وسائل النقل غير الآلية.

9- يتواكب انطلاق كايرو بايك مع استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ COP27.

10- يقوم مشروع دراجة القاهرة على نشر استخدام الدراجات وتعزيزه كوسيلة غير آلية بديلة للنقل بالعاصمة.

11- يدخل المشروع حيز التطبيق منتصف يوليو 2022 ويتم تنفيذه على مرحلتين.

12- تنطلق المرحلة الأولى منتصف يوليو المقبل بعدد 250 دراجة موزعة على 26 محطة.

13- تنطلق المرحلة الثانية منتصف سبتمبر، وتضم 250 دراجة موزعة على 19 محطة جديدة.

14- يبلغ إجمالى عدد الدراجات 500 للمشروع بالكامل، يتم تتبعها بـGPS، تخدمها 45 محطة تعمل بالطاقة الشمسية ومؤمنة بكاميرات المراقبة، تتواجد في أماكن استراتيجية تتكامل مع محطات المترو وخطوط النقل العام.

15- تم الانتهاء من تصميم المحطات والدراجات وتطبيق الموبايل الخاص.

أسعار كايرو بايك

يتم تطبيق كايرو بايك أسعار منخفضة تبدأ من جنيه للساعة الواحدة أو من خلال كارت شحن مسبق الدفع.

أماكن كايرو بايك

يساهم كايرو بايك في تخفيف الكثافات المرورية بمنطقة وسط المدينة، ويتم تنفيذه بمناطق وسط البلد وجاردن سيتي والزمالك.

وأوضح عبدالعال، أنّ القاهرة ستكون المحافظة الرائدة في تطبيق المشروع، حيث تعد المنظومة الأولى من نوعها في مصر، والتجارب السابقة كانت تقتصر على المجتمعات العمرانية المغلقة أو في نطاقات ضيّقة أخرى.