علاء نبيل: مباراة الوداد لغز كبير.. وقفشة هيكون له دور كبير

قال علاء نبيل المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، إن مباراة اليوم بين الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا تمثل لغزا كبيرا، مشددًا على أن هذا الأمر من الأخطاء التي وقع فيها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأضاف نبيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن النهائي كان يجب أن يقام على أرض محايدة أو مباراتين حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أنّ الأهلي عود الجميع في المباريات الحاسمة على إظهار شخصيته القوية، مهما كان أداؤه مثيرا للقلق في الفترات السابقة.

تشكيل الأهلي المتوقع

وتابع أن لاعبي الأهلي يجب أن يلعبوا من أجل جمهورهم، كما تطرق إلى تشكيل المباراة: «المنافسة العربية موجودة، وهذا في صالح الفرق، وأتمنى أن يكون اللاعبون على قدر المسؤولية، وتشكيل الأهلي لن يخرج عن محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وعلي معلول ظهيرين، وياسر إبراهيم وأيمن أشرف في قلب الدفاع».

وتوقع أيضا، أن يلعب بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي للأهلي بخط وسط مكون من الدولي المالي أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي، ويتكون خط الهجوم من أحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر كجناحين ومحمد شريف رأس حربة.

قوة خط الوسط في الأهلي

وأكد أن خط الوسط بالنادي الأهلي قوي جدا ويمكنه أداء الأدوار الدفاعية والهجومية على أكمل وجه، وهو ما كان يميز الفريق في فترة ما قبل إصابة عمرو السولية، وتوقع أيضا أن يكون لمحمد مجدي قفشة صانع ألعاب الفريق دور كبير في المباراة بعدما استعاد مستواه في الفترة الماضية «هيكون له دور كبير».