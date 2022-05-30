وزير الرياضة ونظيره المغربي يتدخلان لتلبية متطلبات الأهلي

تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في ضوء متابعته لكافة المستجدات المتعلقة بمباراة النادي الأهلي مع الوداد المغربي في نهائي بطولة إفريقيا المقرر لها مساء اليوم بالمغرب، مع نظيره المغربي والسفير ياسر عثمان سفير مصر لدى المغرب لتلبية متطلبات الأهلي المتعلقة بالحضور الجماهيري للفريق بملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

إتاحة المدرجات المخصصة من «كاف» أمام جماهير الأهلي

وتم الاتفاق على السماح بدخول البانرات والمواد الإعلانية الخاصة بالنادي الأهلي إلى ملعب المباراة، وإتاحة المدرجات المخصصة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أمام جماهير الأهلي، وكذا توفير التذاكر المطلوبة للجالية المصرية بالمغرب الحريصة على التواجد بالملعب لتشجيع ومؤازرة الفريق.

وزير الرياضة يشكر نظيره المغربي

ووجّه الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير إلى نظيره المغربي، وكافة السلطات المغربية على سرعة استجابتهم، والعمل على تلبية مطالب النادي الأهلي، والحرص على تهيئة المناخ العام المحيط بالمباراة بشكل حيادي، وبالصورة التي تعكس قدرة المملكة المغربية الشقيقة على تنظيم تلك المباراة بمستوى متميز.