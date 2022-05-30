سهر الصايغ ومايان السيد تدعمان الأهلي من استاد مركب محمد الخامس

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، انطلاق مباراة النادي الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامته في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وحرص عدد من الفنانين على السفر إلى دولة المغرب؛ لمؤازرة النادي الأهلي أمام نظيره الوداد المغربي، وأبرزهم الفنانة مايان السيد، التي شاركت جمهورها بصورة لها من داخل مدرجات استاد محمد الخامس الذي ستقام عليه المباراة، وهي تمسك «بانر» مرسوما عليه شعار النادي الأهلي.

الفنانون يدعمون النادي الأهلي

وليست الفنانة مايان السيد الوحيدة التي حرصت على السفر لتشجيع الأهلي، فسافرت أيضًا الفنانة سهر الصايغ إلى دولة المغرب؛ لدعم فريقها المفضل، والتقطت صورة خاصة لها وهي ترتدى تى شيرت النادي.

آخر أعمال مايان السيد

يذكر أن الفنانة مايان السيد كانت قد ظهرت مؤخرا في الاحتفالية الخاصة التي تم تنظيمها للاحتفال بنجاح مسلسل moon night، الذي قدمه المخرج محمد دياب مع شركة مارفيل وشارك فيه عدد من الفنانين العرب، منهم صبا مبارك وأحمد داش وعدد أخر من الفنانين، وحرصت مايان على حضور الاحتفالية لتهنئتهم.

أما الفنانة سهر الصايغ فكانت قد شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل «المداح» الجزء الثاني، الذي شاركت فيه بجانب حمادة هلال وأحمد بدير ودنيا عبد العزيز وهبة مجدي وحنان سليمان وخالد سرحان، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن جمال وإخراج أحمد سمير فرج، وحققت من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.