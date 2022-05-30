«الإفتاء»: الأربعاء المقبل غرة شهر ذي القعدة

استطلعَت دار الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الاثنين التاسعِ والعشرين من شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق الثلاثين من شهر مايو لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأكدت الدار، أنه قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

الثلاثاء المتمم لشهر شوال

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الثلاثاء 31 مايو لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، وأن الأربعاء 1 يونيه هو أول أيام شهر ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.