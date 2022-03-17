متى ترفع الأعمال إلى الله في شهر شعبان؟.. الافتاء تجيب

يبحث الكثيرون في هذه الأيام المباركة، عن متى ترفع الأعمال إلى الله في شهر شعبان؟ وشهدت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، مثلما هو معتاد في هذه الأثناء من كل عام، البحث عن إجابة على هذا السؤال، وهو ما تستعرضه «الوطن» من خلال هذا التقرير، الذي يوضح كل شيء عن رفع أعمال العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وما هو المقصود بتلك الأعمال.

متى ترفع الأعمال إلى الله في شهر شعبان؟

للإجابة عن سؤال متى ترفع الأعمال إلى الله في شهر شعبان؟، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذلِكَ شَهْرٌ يغفل الناسُ عنه بين رجبٍ ورمضان، وهو شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ إلى رب العالمين؛ فأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ» رواه النسائي.

وفي سياق الإجابة على سؤال متى ترفع الأعمال إلى الله في شهر شعبان؟، نفت دار الافتاء المصرية، أنّ يكون هناك يوم محدد في شهر شعبان ترفع فيها الأعمال، حيث قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء: إنه لم يرد نص بالسُنة النبوية يقول أن الاعمال ترفع في ليلة النصف من شعبان، مشيرًا إلى أن النصوص وردت بأن الشهر بأكمله تُرفع فيه أعمال العباد إلى الله.

المقصود بالأعمال التي ترفع

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تُعرَض الأعمالُ يومَ الإثنينِ والخميسِ؛ فأُحِبُّ أن يُعرَض عملي وأنا صائمٌ» رواه الترمذي.

أما عن الأعمال التي ترفع وما هي المقصود بها، فقد أوضحت الإفتاء معنى رفع الأعمال فى شهر شعبان وفى يومى الاثنين والخميس، وهو أن الأعمال سواء كانت قولية أو فعلية تُعرَض على سبيل الإجمال فى شهر شعبان، ويكون هذا هذا رفعًا سنويًّا، أما ما يُعرض فى يومى الاثنين والخميس على سبيل التفصيل، ويسمى رفعًا أسبوعيا.