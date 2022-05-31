بمجموع 85%لطلاب الثانوية.. شروط التقدم لمنح دراسية في 9 جامعات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي على الموقع الرسمي لها، عن قبول دفعة ثالثة من برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لطلاب الثانوية العامة الحكومية والتجريبية ومدارس STEM، بالشراكة مع «نيوتن»، للخدمات التعليمية.

منح دراسية لـ 140 طالبا في العام الدراسي المقبل

وأكدت «التضامن»، أن البرنامج يقدم منحاً دراسية لنحو 140 طالبًا في العام الدراسي 2022- 2023، وذلك للحصول على درجات البكالوريوس في الجامعات التالية «الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، جامعة القاهرة، جامعة الإسكندرية، جامعة عين شمس، جامعة أسيوط، جامعة العلمين الدولية، جامعة المنصورة، وجامعة بدر بالقاهرة».

دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسئولية البيئية

ولفتت إلى أن هدف المنح الجامعية دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسئولية البيئية في مصر من خلال التركيز على الدراسة الجامعية في مجالات المياه والطاقة والزراعة والتمريض وذلك من خلال تقديم فرص لتعليم جامعي يرتكز على أسس المعرفة والابتكار والبحث العلمي.

إتاحة الفرص للقيام بأبحاث علمية

وأشارت إلى أن فرص التعليم تتسم بالتميز، والتعليم التجريبي، وريادة الأعمال والإعداد الجيد لسوق العمل، مع إتاحة الفرص للقيام بأبحاث علمية من شأنها خلق أثر إيجابي وفعال لكل الطلاب من الإناث والذكور وكذلك ذوي الإعاقة، والمؤسسات التعليمية المشاركة والمجتمع المصري ككل.

شروط التقديم للمنحة

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- أن يكون الطالب مقيدا في إحدى المدارس الحكومية أو التجريبية المصرية أو إحدى مدارس STEM طوال المرحلة الثانوية.

- الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي 2021-2022 بمجموع لا يقل عن 85% من المدارس الحكومية أو التجريبية أو ما يعادلها من إحدى مدارس STEM من الدور الأول.

- أن يكون الطالب خريج شعبة علمي علوم أو علمي رياضة فقط.

- يتم قبول طلاب الشعبة الأدبية من الطلاب ذوي الإعاقة فقط.

- تقديم كافة المستندات المطلوبة التي تثبت الحالة المادية للأسرة.

- المشاركة الفعالة في أنشطة غير دراسية مثل التنمية المجتمعية والخدمة العامة.

- التمتع بشخصية ذات صفات قيادية.

- بالنسبة لذوي الإعاقة: الإلمام بالحد الأدنى من المعرفة بالتكنولوجيا المساعدة للتعلم وتقديم مستند التقييم التعليمي والنفسي.