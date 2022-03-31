الخشت يبحث تعزيز التعاون مع الجامعة الأمريكية في المجالات الأكاديمية

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، وفدًا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ضم الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور إيهاب عبد الرحمن المدير الأكاديمي للجامعة، والدكتور محمد حمزة مستشار الجامعة الامريكية، لمناقشة سُبل التعاون بين جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية بالقاهرة في المجالات الأكاديمية والبحثية، بحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب.

دراسة إنشاء درجات علمية مشتركة

وتناول اللقاء، مناقشة عدة موضوعات، أهمها دراسة إنشاء درجات علمية مشتركة ومزدوجة في العلوم الطبيعية، وفي عدة تخصصات أهمها النانوتكنولوجي، والتطبيقات النووية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية وعمل مناهج مشتركة بين الجامعتين، ودعم التعاون على مستوى الأبحاث والبرامج.

إعداد الطلاب لسوق العمل ومواكبة احتياجاته

واستعرض اللقاء، دراسة إنشاء مركز مهني بجامعة القاهرة بهدف إعداد الطلاب لسوق العمل ومواكبة احتياجاته المتطورة، ومساعدتهم في تحديد المسار المهني الأكثر ملاءمة، والتدريب على مهارات العمل والقيادة والتفكير النقدي وريادة الأعمال بهدف تغيير طريقة التفكير بما يساهم في تقدم العلم، كما تمت مناقشة التعاون في مجال تحسين جودة الحياة الطلابية ودعم مراكز الإرشاد النفسي في الجامعتين.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تطوير منظومة العملية التعليمية ومواكبة أحدث نُظم التعليم، وعقد اتفاقات لدرجات علمية مشتركة مع جامعات أجنبية مرموقة، وإنشاء وتطوير كليات لوظائف المستقبل، وتطبيق المعايير المثالية في مختلف التخصصات، وقرب انتهاء الفرع الدولي للجامعة والقائم على البرامج والدرجات العلمية المشتركة، إضافة إلى إنشاء مركز الدعم النفسي، وتغيير طرق تفكير الطلاب ودعم التفكير العلمي لديهم من خلال تدريس مقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال للطلاب، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من الطلاب يتجهون لجامعة القاهرة لتلقي التعليم المُتميز.

ضرورة تدريس طريقة التفكير العلمي

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن سعادته لتواجده في جامعة القاهرة، والتعاون معها على كل المستويات التعليمية والبحثية والمراكز المهنية، ومراكز الإرشاد النفسي، وتبادل الخبرات في مختلف التخصصات، مؤكدًا على أهمية دعم العلماء والباحثين بشكل عام.

وقال الدكتور إيهاب عبد الرحمن المدير الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن عددا كبيرا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية منتدبون من جامعة القاهرة، لافتًا إلى ضرورة تدريس طريقة التفكير العلمي لكافة الطلاب من مختلف التخصصات، والتي تُفيد الطلاب بشكل عام في حياتهم العلمية والعملية. ومن جانبه قال الدكتور محمد حمزة مستشار الجامعة الأمريكية، إن التعاون بين الجامعتين محل اهتمام كبير، وأن الجامعة الأمريكية تحرص على توطيد العلاقات مع جامعة القاهرة وعلى إنجاح جميع المشروعات القائمة في إطار البروتوكولات المعقودة بينهما وفتح مجالات جديدة للتعاون.