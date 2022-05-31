«صباح الخير يا مصر» يحتفي بذكرى انطلاق أول بث للإذاعة المصرية «فيديو»

احتفى برنامج «صباح الخير يا مصر»، والذي يُعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية في حلقة، اليوم الثلاثاء، بذكرى انطلاق أول بث للإذاعة المصرية.

وقال الإعلامي محمد الشاذلي، إنّ 31 مايو ذكرى انطلاق أول بث للإذاعة المصرية، والتي شهدت عبر تاريخها نقاطًا مضيئةً، جعلتها واحدة من أهم أدوات القوة الناعمة المصرية، حيث كانت الوسيلة الإعلامية الأوسع انتشارًا، وصاحبة الحضور القوي في كل الأحداث المحلية والعربية الإفريقية.

ذكريات المصريين مع الإذاعة المصرية لا تنسى

وأضاف مذيع «صباح الخير يا مصر» أنّها كانت الوسيلة الأكثر جماهيرية وتفاعلًا مع المواطن المصري، وما زالت تحتفظ بقدرٍ كبيرٍ من جمهورها، ففي الصباح تقول كوكب الشرق «يا صباح الخير يا اللي معانا»، مشددًا على أنّ ذكريات المصريين معها لا تنسى، كما أنّ للإذاعة نوستالجيا خاصة عند المصريين.

دائما ما نتذكر البرامج الإذاعية المصرية العظيمة

فيما هنأت الإعلامية هدير أبو زيد إذاعيي مصر، قائلة: «دايما بصحة وسعادة، منذ عام 1934م أصبحت الإذاعة المصرية جزءًا من حياتنا جميعا، ودائمًا ما نتذكر البرامج الإذاعية المصرية العظيمة مثل برنامج على الناصية وبرنامج كلمتين وبس وبرنامج ربات البيوت، وأصبحت مصر لديها عدد كبير من البرامج إذاعية في الفترة الحالية يستمع إليها المصريون ليلًا ونهارًا».