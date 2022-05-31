رواق الأزهر يبدأ أعمال تحفيظ القرآن الكريم السبت المقبل للمستوى الأول

يبدأ رواق الأزهر الشريف في أعمال تحفيظ القرآن الكريم للمستوى الأول السبت المقبل، بعدما أعلن الجامع الأزهر عن وصول عدد الطلبات المقدمة 500 ألف طلب للالتحاق برواق الطفل لتحفيظ القرآن بالجامع الأزهر و507 فروع وهي فروعه المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

رواق الأزهر

وكان الأزهر الشريف قد أعلن يوم 28 من أبريل الماضي عن فتح باب التقديم في رواق الأزهر لتحفيظ القرآن الكريم ولمدة 15 يومًا، إذ أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات شيخ الأزهر، لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال بداية من سن 5 سنوات وحتى 13 سنة.

وبخصوص بدء العمل في رواق الأزهر لتحفيظ القرآن الكريم، أوضح الدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر، في بيان أمس، أنَّه منذ الإعلان عن إطلاق رواق الطفل، تم تشكيل لجان مختصة لتلقي طلبات المتقدمين على مستوى الجمهورية، وتم تصنيفها طبقا للشروط والضوابط المعلنة.

ولفت إلى أنَّه تمّ اختيار وتجهيز العدد اللازم من المحفظين المتمكنين من أحكام التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم، بالإضافة إلى تشكيل لجان تنظيمية للتواصل والتنسيق بين اللجنة الرئيسية برئاسة وكيل الأزهر وكل الفروع والمقرات المعدة داخل المعاهد الأزهرية في جميع المحافظات، والوقوف على آلية تنفيذ البرامج المقدمة للطفل، ورصد الإيجابيات وتلافي السلبيات.

بدء عمل رواق الأزهر السبت

من جهته، أكّد الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، أنَّ السبت المقبل والموافق 4 يونيو 2022 هو موعد انطلاق أعمال التحفيظ بالمستوى الأول لـ رواق الطفل لتحفيظ القرآن الكريم (من سن 5 حتى 6 سنوات)، بطاقة استيعاب 90 ألف طالب على مستوى الجمهورية، كما سيتم افتتاح باقي المستويات العشر الخاصة برواق الطفل تباعًا، مطمئنًا أولياء الأمور بتوفر رعاية واهتمام شديد بأبنائهم من خلال مشرفين مختصين ولجان مستمرة لمتابعة أعمال التحفيظ على مستوى جميع المحافظات.

شروط التسجيل في رواق الأزهر

وفي وقت سابق، أعلن الأزهر الشريف عن شروط التسجيل في رواق الأزهر لتحفيظ القرآن للكبار، إذ وضع مجموعة من الشروط، وهي:

ـ إتاحة التقديم للمرحلة التمهيدية لجميع الأعمار والفئات بما في ذلك الكبار على مستوى جمهورية مصر العربية.

ـ للحاصلين على الإعدادية الأزهرية الحق في الالتحاق بالمستوى الأول للمرحلة المتوسطة من رواق الأزهر لتحفيظ القرآن للكبار.

ـ للحاصلين على الثانوية الأزهرية الحق في الالتحاق مباشرة بالمستوى الأول للمرحلة التخصصية من رواق الأزهر لتحفيظ القرآن للكبار.

ونوهت إدارة رواق الأزهر لتحفيظ القرآن للكبار بأن الدراسة بالأروقة الأزهرية كل مجانية بالكامل.