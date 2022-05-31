مدبولي يفتتح مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» تحت رعاية الرئيس السيسي

افتتح المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قبل قليل، النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، اتساقا مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة، حيث ينطلق اليوم بمحافظة القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مصر تستطيع بالصناعة

وتحظي النسخة الجديدة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، بحضور عدد كبير من العلماء والخبراء المصريين بالخارج، إلى جانب حضور ممثلي عدد من الشركات الأجنبية، لمناقشة عدد من محاور الصناعة.

وزارة الهجرة

يذكر أنّ مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية.