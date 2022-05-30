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وزيرة الهجرة تصطحب خبراء «مصر تستطيع بالصناعة» في جولة بـ«اقتصادية القناة»

كتب:

منة عبده
11:09 ص | الإثنين 30 مايو 2022
مؤتمر مصر تستطيع

مؤتمر مصر تستطيع

اصطحبت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عددا من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، المشاركين في جلسات وفعاليات النسخة السادسة من مؤتمر «مصر تستطيع»، لزيارة المنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس، وذلك على هامش انطلاق مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة».

مصر تستطيع بالصناعة

ويأتي ذلك تزامنا مع إطلاق أولى جلسات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، على مدار يومي 31 مايو و1 يونيو، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد كبير من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج في مجال الصناعة.

توطين الصناعة في مصر

ويأتي مسمي هذه النسخة من المؤتمر، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، اتساقا مع خطة الدولة لتوطين الصناعة في مصر.

وخلال الزيارة، عرض المهندس محمد يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس، بعض المشروعات التي جرى تنفيذها داخل المنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس، وذلك بحضور عدد من الخبراء المصريين بالخارج، المشاركين في نسخة مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة».

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.