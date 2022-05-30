وزيرة الهجرة تصطحب خبراء «مصر تستطيع بالصناعة» في جولة بـ«اقتصادية القناة»

اصطحبت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عددا من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، المشاركين في جلسات وفعاليات النسخة السادسة من مؤتمر «مصر تستطيع»، لزيارة المنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس، وذلك على هامش انطلاق مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة».

مصر تستطيع بالصناعة

ويأتي ذلك تزامنا مع إطلاق أولى جلسات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، على مدار يومي 31 مايو و1 يونيو، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد كبير من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج في مجال الصناعة.

توطين الصناعة في مصر

ويأتي مسمي هذه النسخة من المؤتمر، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، اتساقا مع خطة الدولة لتوطين الصناعة في مصر.

وخلال الزيارة، عرض المهندس محمد يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس، بعض المشروعات التي جرى تنفيذها داخل المنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس، وذلك بحضور عدد من الخبراء المصريين بالخارج، المشاركين في نسخة مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة».