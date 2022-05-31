وفد «نقل النواب» يتفقد أعمال تطوير طريق مرسى مطروح - السلوم

تفقد وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، أعمال تطوير طريق مرسى مطروح/السلوم، وذلك على هامش زيارة وفد برلمانى من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى محافظة مرسى مطروح، لتفقد منفذ السلوم البرى، وطريق السلوم / مرسى مطروح، كما سيلتقى الوفد البرلمانى اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

اعادة دراسة الطريق

وطالب نائبى مطروح، جمال الشورى، وعيسى أبو تمر، بإعادة رصف الطريق ورفع كفاءته، إلى جانب تحليل نسبة الدمك على جانبى الطريق، وإعادة دراسة الطريق لأنه لا يتناسب مع التربة وسيؤثر على مستقبل الطريق فيما بعد، مطالبين بإعادة الموازين للطريق من أجل الحمولات الثقيلة، لافتين إلى انخفاض منسوب الطريق، ما يؤدى إلى غرقه بمياه الأمطار والسيول خلال فترة الشتاء، وبالتالى يكون هناك صعوبة او استحالة السير عليه.

تفقد منفذ السلوم البري

وكان قد توجه، صباح اليوم الثلاثاء، وفد برلمانى من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، إلى محافظة مرسى مطروح، حيث يستهل الوفد جولته بتفقد منفذ السلوم البرى، ثم يتوجه إلى طريق السلوم / مرسى مطروح، كما سيلتقى الوفد البرلمانى اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

ويضم الوفد البرلماني، النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، والنائب محمود الضبع وكيل اللجنه ، النائب سيد عوض امين سر اللجنه ، والنائب خالد تامر طايع، النائب حسام عاشور ، النائب امام منصور ، النائب حمدي عبد الوهاب، النائب كمال أبو جليل ، النائب رزق راغب، النائب محمد زين الدين، النائب حسين تاعب، النائب مصطفي محمود .