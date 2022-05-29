القبض على زوج نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي.. «سائق مخمور»

ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب، النائب نانسي بيلوسي، بتهمة ​​قيادة السيارة تحت تأثير الكحول في توقيت متأخر من مساء أمس السبت.

تفاصيل القبض على زوج نانسي بيلوسي

وتم إلقاء القبض على بول بيلوسي، في مقاطعة نابا التابعة لولاية كاليفورنيا في تمام الساعة 11:44 مساء أمس السبت، بحسب ما نشرته شبكة «فوكس نيوز»، إذ وُجهت إلى زوج رئيسة مجلس النواب تهمة القيادة تحت تأثير الكحول، وهو ما أكده موقع «TMZ» المختص في نشر أخبار المشاهير.

كفالة قدرها 5000 دولار

وتم حجز «بيلوسي» في السجن صباح اليوم الأحد في الساعة 04:13 صباحا، وأُفرج عنه بعدها في الساعة 7:26 صباحًا، وفقًا لسجلات مقاطعة نابا الأمريكية، وذلك بعد أن دفع كفالة مالية حُددت قيمتها بـ5000 دولار.

ومن جانبه، قالت المتحدثة الديمقراطية باسم رئيسة مجلس النواب النائب نانسي بيلوسي، إنها لن تعلق على الأمر الخاص بالواقعة، مُعبرة: «لن تعلق رئيسة البرلمان على هذه المسألة الخاصة التي حدثت أثناء تواجدها في الساحل الشرقي».

ويبلغ بول بيلوسي، من العمر 82 عاما، وتزوج من نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب النائب منذ عام 1963.