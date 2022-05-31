محيي إسماعيل يعقد اليوم حفل توقيع روايته جراح النفوس بساقية الصاوي

يعقد الفنان محيي إسماعيل، حفلا لتوقيع روايته «جراح النفوس»، في الثامنة مساء، بحفل ساقية عبد المنعم الصاوي.

محيي إسماعيل يخاطب التجربة الإنسانية على الساحة الدولية

قال الفنان الكبير محيي إسماعيل في مقدمة روايته: «إنني أخاطب التجربة الإنسانية على الساحة الدولية في روايتي الأدبية جراح النفوس لأثبت أن العدالة بدون قوة عجز والقوة بدون عدالة طغيان».

وأضاف: «لقد استطاع منير عز الدين بإرادته التي لا تعرف المستحيل وفي رحلته غير المسبوقة في التاريخ أن يلتقي بمسئولي العالم الذين يرسمون خط سير البشرية فماذا حدث؟ وكيف كان اللقاء».

محيي إسماعيل يروي تجربته في عالم الكتابة

وتتطرق الندوة حول تجربته في عالم الكتابة، وتدير الندوة الكاتبة الكبيرة عزة هيكل أستاذ الأدب المقارن، وبحضور الناقد الكبير مدحت الجيار.

آخر مشاركة فنية للفنان محيي إسماعيل

الجدير بالذكران أخر مشاركة فنية للفنان محيي إسماعيل كانت من خلال فيلم «الكنز2»، والتي تدور أحداثه حول يواصل الجزء الثاني ما انتهى إليه الجزء اﻷول في حكايات حتشسبوت في العصر الفرعوني، وعلي الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصيته المسجلة.

وشارك في بطولة الفيلم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، أمينة خليل، روبي، سوسن بدر، هيثم أحمد زكي، أحمد حاتم، نهى عابدين.