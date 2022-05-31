بدء جلسة الحكم على محمد الملاح في قضية «المحلل الشرعي» بتهمة نشر أخبار كاذبة

بدأت المحكمة الاقتصادية، قبل قليل، اليوم الثلاثاء، جلسة الحكم على محمد الملاح، الشهير إعلاميا بـ«المحلل الشرعي»، بتهمة نشر أخبار كاذبة والتعدي على القيم والمبادئ الأسرية.

وأحالت النيابة المتهم إلى المحاكمة في القضية 1098 لسنة 2022 جنح اقتصادي، ويُحاكم طبقًا لنصوص المواد 12 و25 و27 و38/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ويحاكم المتهم طبقًا لنص المادة 102 مكرر/ 1 والمادة 171/3 والمادة 188 من قانون العقوبات، لأنه وآخر اعتديا على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري، بأن أنشئا صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى «محلل شرعي لرد المطلقات».

كما أنشأ المتهم وأدار واستخدم حسابه الإلكتروني، بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام، كما نشر وأذاع عمدًا بطريق العلانية، أخبارًا وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، إذ ظهر بأحد البرامج في القنوات الفضائية، وجهر بألفاظ وعبارات كاذبة تلحق الضرر بالسلم العام، بأن زعم على خلاف الحقيقة زواجه 33 مرة من نساء طلقن 3 مرات، بقصد إرجاعهن لأزواجهن، وهي الأقوال التي عدل عنها وادعي أنّه كان يقصد الشهرة فقط.