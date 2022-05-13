مصطفى مدبولي: الاتفاق على آلية لضمان تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع تونس

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن لقاءه الأخير مع رئيسة الوزراء التونسية، نجلاء بودن، شهد توقيع العديد من مذكرات التفاهم للتعاون في مجالات مهمة كالتعليم والإسكان والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار والرقابة المالية، «كل تلك المذكرات سأتابعها بنفسي وبالتعاون مع رئيسة الوزراء التونسية».

مدبولي: جرى الاتفاق على آلية للمتابعة

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي للدورة السابعة عشر للجنة العليا المشتركة التونسية - المصرية، مع نظيرته التونسية نجلاء بودن، من تونس، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه جرى الاتفاق على آلية للمتابعة لضمان تنفيذ وترجمة كل تلك الوثائق إلى خطوات تنفيذية بخارطة طريق محددة.

مدبولي: لدينا التزام راسخ تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

وواصل: «فيما يخص القضايا الإقليمية، تناولنا معا تطورات القضية الفلسطينية والتزامنا الراسخ تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفيما يخص الشأن الليبي جددنا دعم البلدي للمبدأ الثابت بأن الحوار الليبي الليبي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية هو السبيل الوحيد للحل وصولا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن معا».

وأوضح أنه في هذا الإطار، يوجد لمصر موقف قوي يقضي بضرورة احترام اضطلاع المؤسسات الليبية بمسؤوليتها وتوحيد المؤسسة العسكرية وتفكيك الميليشيات، كما استضفنا لجنة المسار الدستوري للوصول لتسوية شاملة للأزمة في ليبيا.

وتابع: «شددنا معا على ضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذا الصلة، ومخرجات مساري باريس وبرلين».